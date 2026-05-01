Šodien publicēju rakstu par atgadījumu “Origo”, kur pašvaldības policija aizturēja kādu vīrieti viņa meitiņas acu priekšā. Biju pievienojusi arī policijas īsu skaidrojumu par situāciju. Daudzi bija nobažījušies par to, kādu traumu šāds notikums var radīt bērnam.
Pēc raksta publicēšanas ar mani sazinājās meitenītes mamma, kura gribēja pastāstīt, kas tad patiesībā noticis, jo viņa ir apjukusi no pēkšņās sabiedrības uzmanības šim notikumam, kas no malas, iespējams, izskatoties citādi, nekā bijis patiesībā.
Mamma Lana [viņas vārds ir mainīts, lai ģimeni pasargātu no vēl lielākas uzmanības] stāsta, ka aiz šī dažu sekunžu video patiesībā slēpjas krietni garāka ģimenes drāma.
“Patiesībā viss notika jau 26.aprīlī, taču man nesaprotamu dēļ vakar pēkšņi sākās šovs. Izrādās, kāds mūsu piedzīvoto situāciju ir filmējis un vēlāk plaši izplatījis, neaizsedzot pat meitas seju. Nevienam nav tiesību filmēt manu bērnu, izlikt publiski, izmantojot saviem priekšvēlēšanu mērķiem,” saka Lana.
Bet, ja reiz viss stāsts ir nonācis publiskajā telpā, viņa grib pastāstīt, kā tad patiesībā risinājās notikumi.
“Marija [arī meitenes vārds ir mainīts] tajā dienā bija pie savas vecmāmiņas, kura viņai reizi nedēļā māca krievu valodu.
Viņai nav arī skaidrs, kāpēc konkrētajā dienā meita nonākusi pie viņas tēva. Viņš esot vedis meiteni uz viņas mājām Jūrmalā ar taksometru, taču pa ceļam iebraukuši “Origo” ēst picu.
Paralēli Lana sākusi uztraukties, ka meitas nav mājās un zvanījusi viņas tēvam: “Es sāku zvanīt, bet viņš pateica, ka meitu atvedīs pēc trim stundām. Mēs sākām rāties viens uz otru, es paziņoju, ka izsaukšu policiju, jo uztraucos par savu bērnu. Viņš man nenoticēja. Es izsaucu, un esmu ļoti pateicīga, ka policija nekavējoties reaģēja un ieradās.”
Marija ir 7,5 gadus veca, pēc notikuma viņa mammai esot sīki atstāstījusi visus notikumus. Sākumā pašvaldības policisti vienkārši piegājuši pie galda, kur tēvs ar meitu pusdieno. Palūguši tēvam uzrādīt dokumentus, par ko viņš sācis kliegt un skaļi lamāties. Policisti lūguši nelamāties, jo tuvumā ir bērns, kurš to visu dzird. Izskaidrojuši arī meitenei notiekošo, bet meitenes tēvs kļuvis arvien rupjāks un agresīvāks.
Paralēli Lana palūgusi savam tagadējam dzīvesbiedram aizbraukt uz tirdzniecības centru, paņemt Mariju un nogādāt mājās. Marijas tēvs ieraudzījis, ka tuvojas meitenes audžutēvs, sācis ārdīties vēl trakāk, sapratis, ka viņi ir izsaukuši policiju, meties audžutēvam virsū ar kulakiem. Tajā brīdī policisti nolēmuši arestēt agresīvo vīrieti.
“Es uzskatu, ka policija rīkojās ļoti pareizi šajā situācijā. Es saprotu, ka Marijai bija sāpīgi, jo tas ir viņas mīļais tētis, bet, ja cilvēki neiejauktos, viņš būtu piedzēries vēl vairāk, diezin vai spētu pieskatīt meitu. Es par viņu uztraucos,” saka mamma.
Meitene aizvesta uz policijas iecirkni, no turienes sazvanījuši Lanu, kura nekavējoties devusies savam bērnam pakaļ, piedzīvojot pamatīgu izbīli.
“Ja policija nereaģētu, es pat negribu domāt, kas abos šajos gadījumos būtu varējis notikt. Viņa ir maza meitene,” nosaka Lana, kura apzinās, ka aizliegt satikties ar tēvu pilnībā arī nebūtu prātīgi, jo meitene tētim ir tiešām pieķērusies, neskatoties uz visu.
Lana ir pateicīga policistiem par darbu, uzskata, ka viņi tiešām reaģējuši ļoti adekvāti: “Arī es pati maksimāli ātri devos uz “Origo”, satiku tur šos policistus, no kuriem viena bija sieviete. Meita tobrīd neraudāja, pienāca man, apskāvāmies un devāmies mājās. Visu esam pārrunājušas, viņa situāciju saprot, zina, ka tētis tagad ir atbrīvots un tiks lemts par piemērojamo sodu, bet ar meitenes emocionālo stāvokli jau tajā pašā dienā viss bija kārtībā.”
Lana ir nepatīkami pārsteigta, kā šī situācija ir eskalējusies. Vakar viņai zvanījuši neskaitāmi cilvēki, kuri satraukušies par Mariju.
Viņa apsver iespēju vērsties policijā un citās iestādēs, lai protestētu pret šo situāciju.
Šeit plaši apspriestais video:
