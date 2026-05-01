VIDEO. Jaunmārupē apgāzies auto ar sešiem (!) cilvēkiem salonā – viņu vidū arī bērni
Diemžēl siltais laiks nāk ar blaknēm – cilvēki kļūst pārgalvīgāki, mazāk atceras par drošību.
Viens šāds notikums šodien piedzīvots Jaunmārupē, kur aculieciniece fiksējusi skatu, kā apgāzies auto ar sešiem cilvēkiem salonā.
Automašīna lielā ātrumā esot iebraukusi līkumā, zaudējusi stabilitāti un apgāzusies. Video redzams, kā no mašīnas, kas ir apgāzusies, izlien ārā veseli seši cilvēki.
Notikuma vietā esot ieradušies arī NMPD un VIGD pārstācji. Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā cietusi viena pasažiere.