Pēc četrarpus stundu meklēšanas Daugavpilī atrasta pazudusī astoņus gadus vecā meitene 17
1.maija vēlā vakarā Valsts policija izsludinājusi meklēšanā 8 gadus vecu meiteni.
Valsts policija meklē 8 gadus veco Nataļju Lapčenoku, kura pēdējo reizi redzēta 1. maijā ap pulksten 20.00 Daugavpilī, Imperatora ielā 5.
Pazīmes: meitenei bija mugurā zaļa virsjaka ar kapuci, melnas sporta bikses un melni sporta apavi.
Par bērna atrašanās vietu vai citu būtisku informāciju zvaniet 112.