Latvieši arvien biežāk izvēlas “Starlink” internetu. Vai tiešām tas ir labāks par vietējo “ražojumu”? 20
“Starlink” ir satelīta interneta sistēma, ko izstrādājis un pārvalda “SpaceX” – uzņēmums, kas pieder uzņēmējam Īlonam Maskam. Sistēmas mērķis ir nodrošināt ātru internetu vietās, kur tradicionālie pieslēgumi (optika vai mobilais tīkls) ir vāji vai vispār nav pieejami. Šobrīd pakalpojums darbojas jau vairāk nekā 100 valstīs un turpina paplašināties ar ambīciju nodrošināt praktiski globālu pārklājumu.
Atšķirībā no klasiskajiem interneta risinājumiem, “Starlink” internetu piegādā no kosmosa. Tūkstošiem nelielu satelītu riņķo Zemes zemajā orbītā (salīdzinoši tuvu planētai), un tie savstarpēji sazinās, kā arī nodod signālu uz lietotāja antenu – tā saukto “šķīvi”. Šī antena automātiski orientējas pret debesīm un uztver signālu, kas pēc tam tiek pārveidots par Wi-Fi internetu mājās vai darbā.
Svarīgi, ka šie satelīti atrodas daudz zemāk nekā tradicionālie sakaru satelīti, tāpēc internets ir ātrāks un ar mazāku aizkavi. Tieši šī tehnoloģija ļauj “Starlink” nodrošināt stabilu savienojumu pat laukos, jūrā vai kustībā – vietās, kur līdz šim internets bija problemātisks. Tādējādi tas kļuvis par alternatīvu klasiskajiem operatoriem, īpaši reģionos ar ierobežotu infrastruktūru.
Latvija ir viena no valstīm, kurā šis interneta risinājums ir pieejams. Pēdējā laikā dzirdams, ka arvien vairāk cilvēku, jo īpaši tādu, kuri dzīvo ārpus pilsētās, izvēlas šo risinājumu. Interesanti, cik labi tas darbojas Latvijā?
Atbidi uz šo jautājumu nedaudz iespējams sajust kādā no “Threads” diskusijām, kur kāds lietotājs uzdevis jautājumu: “Jautājums zinātājiem: “Starlink” tagad piedāvā Residential 100Mbps plānu pa 29 eur/mēnesī. Kādas atsauksmes par šo plānu un kā ar ātrumu šim visam pasākumam?”
Komentāros lasāmi vairāki iespaidi, kas, iespējams, var noderēt kādam, kurš arī apsver domu izvēlēties šo risinājumu.