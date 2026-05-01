"Nevaru izturēt tādu domu!" Donalds Tramps skaidro dīvainu iemeslu, kāpēc nevēlas valkāt ložu necaurlaidīgu vesti
ASV prezidents Donalds Tramps pēc vairākiem drošības incidentiem un atentāta mēģinājumiem atzinis, ka nav sajūsmā par domu ikdienā valkāt ložu necaurlaidīgu vesti. Iemesls, ko viņš nosaucis žurnālistiem, izskanējis visai dīvaini — aizsargaprīkojums, pēc viņa domām, liktu viņam izskatīties smagākam.
Uz jautājumu, vai pēc pēdējiem notikumiem tiek apsvērta iespēja prezidentam valkāt ložu necaurlaidīgu vesti, Tramps jokoja, ka nezina, vai varētu izturēt domu izskatīties par 20 mārciņām smagāks. Līdzīgā veidā viņš skaidrojis, ka šāds solis nozīmētu zināmu piekāpšanos “sliktam elementam”, lai gan vienlaikus atzina, ka šādu iespēju viņam ir jautājuši apsvērt.
Trampa komentārs izskanējis pēc incidenta Baltā nama korespondentu vakariņu laikā Vašingtonā, kad bruņots vīrietis mēģināja pārvarēt drošības zonu pie “Washington Hilton” viesnīcas. Saskaņā ar “Reuters” vēstīto, Slepenā dienesta direktors Šons Kerens paziņojis, ka aizdomās turētais izskrējis cauri drošības pārbaudes punktam un no tuvas distances sašāvis aģentu. Tramps un Slepenais dienests uzsvēruši, ka aģents nav cietis no savējo uguns.
Ievainotā aģenta dzīvību, pēc amatpersonu teiktā, palīdzējusi glābt tieši aizsargveste. Tramps, runājot par šo epizodi, norādījis, ka veste savu darbu paveikusi ļoti labi, tomēr arī piebildis, ka šāviens tik un tā ir ārkārtīgi spēcīgs trieciens ķermenim. Viņš to salīdzinājis ar sitienu no boksa smagsvara.
Aizdomās turētais identificēts kā 31 gadu vecais Kols Tomass Allens no Kalifornijas. Viņš pēc incidenta aizturēts un, kā vēsta mediji, viņam izvirzītas federālas apsūdzības, tostarp saistībā ar mēģinājumu nogalināt ASV prezidentu. Vienlaikus atsevišķos ASV medijos norādīts, ka lietā joprojām ir jautājumi par precīzu šāvienu secību un ballistisko pierādījumu interpretāciju, tāpēc izmeklēšana turpinās.
Tramps žurnālistiem arī sacījis, ka par iespējamiem jauniem uzbrukumiem cenšas nedomāt. Pēc viņa teiktā, ja viņš pastāvīgi domātu par šādiem draudiem, viņš nevarētu efektīvi pildīt savus pienākumus.
Šis nav pirmais gadījums pēdējo gadu laikā, kad Trampa drošība nonākusi uzmanības centrā. 2024. gada jūlijā viņš tika ievainots priekšvēlēšanu mītiņa laikā Batlerā, Pensilvānijā, bet vēl viens ar viņa drošību saistīts incidents notika 2024. gada septembrī pie viņa golfa kluba Floridā. Tagad, pēc jaunākā incidenta Vašingtonā, jautājums par prezidenta aizsardzības pasākumiem atkal kļuvis īpaši aktuāls.