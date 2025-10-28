Foto. pexels.com/Markus Winkler

Pārsteidzošs iemesls. Laimēts 1,78 miljardus vērts džekpots, bet vīrietis nav pilnībā priecīgs 9

16:07, 28. oktobris 2025
Vīrietis, kurš ieguva 1,78 miljardu dolāru Powerball loterijas džekpota, atzinās, ka viņš nedaudz pretojas savas dzīvesveida maiņai, lai gan pēkšņi kļuvis ārkārtīgi bagāts. Šī uzvara notika 6. septembra izlozē, un tā ir otrais lielākais džekpots ASV vēsturē. Šī uzvara pārtrauca 42 izložu sēriju, kas ilga kopš maija, bez džekpota ieguvējiem. Tā ir lielākais laimests Misūri loterijas vēsturē, vēsta “Metro”.

Tiesa gan, šī nauda kungam būs jādala ar vēl vienu, nedaudz mazākas summas laimētāju.

Anonīmais ieguvējs, kurš saskaņā ar Misūri štata likumu drīkst palikt neatklāts, stāstīja vietējai loterijas komisijai, ka viņam pagāja laiks, lai apzinātos un pieņemtu savu laimestu. “Es esmu miljonārs, multimiljonārs, un vakar vakarā mazgāju veļu,” viņš teica.

Viņš aprakstīja savu ideālo dienu, kas nemaz neizmaksā bagātību. “Es esmu mājās sēdētājs,” viņš teica. “Ideāla diena ir sēdēt mājās un darīt to, ko es daru, – atpūsties.” Viņš jokoja, ka ar visu jauno bagātību sieva tagad nemitīgi prasa: “Ved mani ārā no pilsētas, kaut kur aizbraucam”.

Laimesta ieguvējs izteica prieku par iespēju pavadīt vairāk laika ar sievu, kura plāno mazāk strādāt, lai gan nav skaidrs, vai viņa pilnībā pametīs darbu. “Es tikai darīšu to, ko gribu, gadu,” viņš teica.

Tomēr kopumā vīrietis bija priecīgs par uzvaru. Viņš stāstīja par bezmiega naktīm no brīža, kad uzzināja, ka viņa biļetē atzīmētie cipari sakrīt ar visiem sešiem numuriem (11, 23, 44, 61, 62 un Powerball 17), līdz brīdim, kad devās saņemt balvu Džefersonasitijā. “Tā ir labākā problēma, kāda man jebkad bijusi,” viņš teica.

Biļete tika iegādāta vietējā veikalā. Veikals arī saņēma 50 000 dolāru bonusu par uzvaras biļetes pārdošanu.

