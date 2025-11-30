“Man pat nevajag teikt, ko pasūtīšu!” Cilvēki nosauc vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc ar prieku dodas uz “Lido” Dzirnavu ielā 0
Tik ļoti gribas šajā Ziemsvētku gaidīšanas laikā sajust iespējami vairāk sirdssiltuma, labu emociju un, jā, arī publicēt labas ziņas. Tāpēc dalāmies ar kādu sirsnīgu ierakstu soctīklā “Threads”, kur cilvēki pauž neviltotu sajūsmu par lielisku pieredzi “Lido”, kas atrodas Dzirnavu ielā. Esot iemesls, lai tur atgrieztos vēl un vēl.
Lietotājs lewsbe publicējis nelielu video, kam pievienojis komentāru: “Trīs zvaigžņu ordeni šim vīram!”
Minētajā video redzams kāds “Lido” darbinieks, kurš stāsta, ka šajā uzņēmumā strādājot jau 23 gadus. Otra viņa profesija esot žurnālists, tāpēc konunikācija viņam esot asinīs. Viņam patīk cilvēki, bet nepatīk pirmdienas, jo tad nākas strādāt par psihologu klientiem. Viņš ir pabijis arī Āfrikā, redzējis turienes smago situāciju, tāpēc esot skaidrs, ka pie mums nemaz nav tik grūti.
View on Threads
Šai sajūsmai pievienojušies arī neskaitāmi citi šī “LIDO” klienti un labas atsauksmes par enerģisko darbinieku birst kā no pārpilnības raga!
“Leģendārais cilvēks. Atceros, biju neilgi pirms slēgšanas tur. Viss jau apēsts un paplātes iztukšotas, cilvēku nav. Pēkšņi ienāk ģimene ar 3-4 bērniem. Bet ēdiena vairs viņiem nav! Kaut kādi kāposti un cīsiņš, tas ir viss. Šis čalis sarosījās: “Mēs jums tūlīt kaut ko izdomāsim!” Kaut arī Lido ir tikai ēstuve, viņš to ar savu attieksmi padara par restorānu.”
“Dzirnavu lidiņa leģenda. Šādi cilvēki paceļ uzņēmumu.”
“O jaaa! Viennozīmīgi! Viņš ir viens no galvenajiem (ja ne lielākajiem) LIDO harizmas avotiem.”
“Šis ir iemesls, kāpēc es ieeju Dzirnavu Lido.”
“I approve this message. Svarīgākais čalis uz visas Dzirnavu ielas.”
“Mīļais Lido, lūdzu saviem darbiniekiem uz ziemīšiem ieskaitiet Naudas balvu!”
“Jā, viņš ir lielisks! Ikreiz pasaka kādu labu un iedvesmojošu vārdu. Tieši viņa attieksmes dēļ, labprāt pusdienoju Dzirnavu ielas Lido :)”
“Piekritīšu! Iegāju ēst ar ne īpaši labu noskaņojumu. Tā kā viņš pasniedza man ēdienu un vēl klāt komentārs/ novēlējums dienai es aizgāju pusdienas ēst ar smaidu. Viņa dēļ laprāt biežāk brauktu tieši uz to Lidiņu.”
“Man pat vairs nevajag teikt, ko pasūtīšu, viņš visu zina.”
“100% piekrītu. Dažreiz man ir licies, ka tas ir kāds LIDO izpilddirektors, kurš ievieš labo apkalpošanas kultūru.”
Varbūt arī Tev ir kāds lielisks stāsts, ko esi gatavs pastāstīt vairākos teikumos? Par kādu īpašu vietu, notikumu vai cilvēku, kas pasauli padara labāku? Padalies ar mums, rakstot uz [email protected]!