20:45, 30. novembris 2025
TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” kāds skatītājs uzdeva jautājumu, kas šobrīd interesē daudzus rīdziniekus – kad beidzot tiks samazināts uzpūstais apkures tarifs galvaspilsētā? Atbildi uz šo jautājumu sniedza Rīgas domes priekšsēdētājs (PRO) Viesturs Kleinbergs, kurš apstiprina, ka pie tā, lai samazinātu apkures tarifus tiek strādāts.

“Šis jautājums nonāca uz mana galda pirmajā nedēļā, kad es sāku strādāt, un mēs no savas puses izdarījām visas darbības, lai īstermiņā ātri samazinātu šo tarifu,” norāda Kleinbergs.

Viņš uzsver, ka Rīgas dome jau ir pieņēmusi stratēģiskus lēmumus, kas vērsti uz ilgtermiņa tarifa samazināšanu. Tostarp pieņemti stratēģiskie nefinanšu mērķi uzņēmumam, kas nodrošinātu pakāpenisku izmaksu samazinājumu iedzīvotājiem.

Tomēr Kleinbergs atklāj arī būtisku problēmu, kas šo visu ietekmē. Daudzi iedzīvotāji kļūdaini domā, ka “Rīgas Siltums” pilnībā pieder pašvaldībai. Realitātē Rīgas siltums ir kopīpašumā arī ar valsti un privātiem uzņēmējiem, kas nozīmē, ka domes ietekme uz lēmumiem ir ierobežota.

“Rīgai attiecībā uz šīm stratēģijām, kādā veidā organizēt to, lai panāktu zemākus tarifus, ne vienmēr ir vienāds redzējums ar sadarbības partneriem, jo šīs intereses ir ļoti dažādas,” norāda Kleinbergs.

Viņš skaidro, ka Rīgas domes galvenā prioritāte ir panākt, lai gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem apkures rēķini kļūtu zemāki. Tas, pēc mēra teiktā, būtu ieguvums arī uzņēmējdarbībai, samazinot ražošanas un pakalpojumu izmaksas.

Lai arī ietekme uz tarifu politiku nav viennozīmīga, darbs pie tā neapstājas – notiek sadarbība ar regulatoru un Konkurences padomi, lai “atšķetinātu šo astoņkāji”.

