“Protams, ka biznesa intereses ir gan Trampam, gan Amerikai!” Vai pret Ukrainu top jauns Molotova-Ribentropa pakts? 0
ASV prezidents Donalds Tramps uz tikšanos sarunās par mieru Ukrainā regulāri sūta savu īpašo sūtni Stīvu Vitkofu. “Vitkofs brauc visur. Vienu dienu viņš ir Gazā, otru dienu viņš ir Krievijā. Viņš nezina vēsturi, nezina fonu. Man liekas, ka viņš īsti nesaprot, kāpēc Ukrainā karš sākās, kas tur vispār notika,” tā TV24 raidījumā “Globuss” situāciju raksturoja Juris Pupčenoks, profesors Marista Universitātē (ASV), Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks.
“Tad Vitkofs tagad ir tas lielais dīlmeikers, kas ar Putinu rīkosies; vai varbūt Džerads Kušners, kas ir biznesa cilvēks, – vēl viens, kas noteikti vēlas kaut kādas biznesa lietas kārtot ar Putinu pēc kara. Tāda būs tā delegācija, tā izskatās,” rezumē pētnieks.
Raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs vaicā, vai “28 punktu miera plānā” neminētie biznesa dīli ir pat ļoti lielām summām, iespējams, ir patiesais iemesls sarunām, nevis tas, kas sāp vai nesāp Ukrainai?
Pupčenoks atzīst, ka ir, protams, arī sazvērestības teorijas, un grūti pateikt, kas ir kas šobrīd: “Protams, ka biznesa intereses ir gan Donaldam Trampam, gan Amerikai saistībā ar Krieviju. Cik tās ir svarīgas pašlaik, lai lemtu par Ukrainu? To mēs varam vienkārši minēt!”
Jāņem vērā ir fakts, ka neviens nav redzējis tekstu ne mo “28 punktu plāna”, ne no tā jaunākās versijas. Starp citu, pat ir pretrunīgi paziņojumi, cik ir punktu jaunajā plānā. Pētnieks uzskata, ka mēs neredzēsim nekādas lielas izmaiņas un karš diemžēl turpināsies.
“Kamēr Putins domā, ka viņš var uzvarēt un ka viņš uzvar, diktatori dzīvo burbuļos. Tāds diktators kā Putins, kas ir bijis savā pozīcijā tik ilgi un kam vairs opozīcijas īsti Krievijā nav, un kamēr viņš ticēs, ka viņš uzvar vai var uzvarēt, viņš vienkārši vilks gumiju un sarunāsies, ja tas viņam ļaus turpināt karu,” atzīst Pupčenoks.
Bogustovs, tēmu turpinot, saka, ka ir vienalga, cik riebīgi būtu šie punkti, bet vismaz ir daudzmaz zināmi. Salīdzinot ar Molotova-Ribentropa pakta slepeno protokolu, kas patībā bija tā zemiskā pasaules sadalīšanas lieta, cik var ticēt, ka Amerikas valdība šobrīd nespēlē tādu paralēlu spēli – viens ir publikai par kaut kā palielināšanu, kaut kā samazināšanu, bet patiesībā ir kas tāds, par ko var tikai nojaust.
“Ja kas tāds notiek, par to ātrāk vai vēlāk dzirdēsim, jo visu laiku kaut kādas slepenās ziņas no Baltā nava jauši vai nejauši nonāk publikas rīcībā – ja ir kaut kāds noslēpums, par to tad uzzināsim drīz,” ir pārliecināts pētnieks.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025