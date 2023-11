“Pašlaik krievi spiežas uz Avdijivku…” Slaidiņš skaidro, kāpēc karu Ukrainā šobrīd nevar uzskatīt par iesaldētu Ieteikt







“Tāpat kā Orbāns – viņi abi divi kā cimdiņš ar rociņu! Nu, nav tas konflikts šobrīd iesaldēts,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentāru iesāka NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, apspriežot piektdien, 24.novembrī, Slovākijas premjerministra Roberts Fico pausto presei, ka karš starp Ukrainu un Krieviju ir iesaldēts konflikts, ko nevar atrisināt, sūtot ieročus Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Kā zināms, līdzīga retorika ir Ungārijas premjerministram Viktoram Orbānam, kurš šā gada novembra sākumā izteicās, ka neatbalsta sarunu sākšanu ar Ukrainu par pievienošanos Eiropas Savienībai (ES), liekot saprast, ka viņa valsts varētu kļūt par nopietnu šķērsli Ukrainas ceļā uz ES.

“Notiek aktīva karadarbība. Iesaldēts viņš [karš Ukrainā – red.] būtu tad, kad abas puses sēdētu ierakumos un neko nedarītu, tad sāktos sarunas. To varētu teikt par iesaldētu konfliktu. Pašlaik krievi spiežas uz Avdijivku, uz Kupjansku. Ukraiņi atkal aktīvi darbojas Hersonas apgabalā. Nekas neliecina šobrīd…” tā NBS majors komentēja Slovākijas premjeministra Fico teikto. Vēl šajā kontekstā Slaidiņš pieminēja ārvalstu medija “Bloomberg” publicēto vēsti, proti, ja Krievija pārraus Ukrainas fronti, tad “Krievijai nebūs stimuls sēsties pie sarunām, bet turpināt ofensīvu”.

“Jautājums – kuru to fronti? Jā, viņi var ieņemt kaut kādu, bet priekš stratēģiska uzbrukuma viņi šobrīd noteikti nevar virzīties uz priekšu, jo ir resursu trūkums. Protams, šādas prognozes uztrauc trīs Baltijas valstu līderus un Poliju, jo gan mūsu prezidents, gan Lietuvas premjers un Igaunijas saka, ka Krievija neapstāsies. Un, diemžēl, to nesaprot daudzi Rietumu politiķi! Ir kaut kādas grupas, kas to vienkārši neizprot,” tā TV24 raidījumā uzsvēra NBS majors Slaidiņš, stāstot par norisēm kara plosītajā Ukrainā.

Slaidiņš piebilda: “Kā tur būs – skatīsimies! Negribas jau ratiem skriet pa priekšu.” Tomēr, viņaprāt, viss, kas notiek ārzemju izdevumos, esot “drusku par traku pēdējā laikā”.

Jau vēstīts, ka piektdien, 24.novembrī, Slovākijas premjerministrs Roberts Fico sacīja, ka karš starp Ukrainu un Krieviju ir iesaldēts konflikts, ko nevar atrisināt, sūtot ieročus Ukrainas bruņotajiem spēkiem.

Pēc sarunām ar Čehijas kolēģi Petru Fialu Prāgā Fico sacīja, ka dotu priekšroku tam, ka Krievija un Ukraina sēžas pie sarunu galda. Viņš gan neminēja, kā to varētu panākt. Čehija bijusi apņēmīga Ukrainas atbalstītāja, nodrošinājusi tai smago bruņojumu un citus ieročus. Fico savukārt norādīja, ka respektē Čehijas nostāju, kā arī atkārtoja, ka Slovākija ir gatava Ukrainai nodrošināt humāno un cita veida palīdzību.

Slovākijas premjers arī bilda, ka neredz iemeslu, kāpēc viņam vajadzētu doties uz Kijivu, tomēr sacīja, ka varētu runāt pa telefonu ar Ukrainas premjerministru Denisu Šmihaļu par to, kas Ukrainai būtu vajadzīgs pirms tuvojošās ziemas. Pēc tam, kad 25.oktobrī zvērestu bija nodevusi Fico valdība, viņš apturēja Slovākijas militāro palīdzību Ukrainai.

Līdzās ieroču piegāžu apturēšanai Fico arī iebilst pret Eiropas Savienības (ES) sankcijām Krievijai un vēlas bloķēt Ukrainas pievienošanos NATO.

Jau ziņots, ka savukārt Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piektdien, 10.novembrī, paziņoja, ka neatbalsta sarunu sākšanu ar Ukrainu par pievienošanos Eiropas Savienībai (ES), liekot saprast, ka viņa valsts varētu kļūt par nopietnu šķērsli Ukrainas ceļā uz ES.

Orbāns apgalvoja, ka Ungārijas iebildumi pret iestāšanās sarunu sākšanu ar Ukrainu nav saistīti ar Ungārijai paredzētā ES finansējuma aizturēšanu, premjeram šādi cenšoties kliedēt aizdomas, ka viņa valdība izmanto savu balsi, lai vērstu spiedienu pret Briseli un panāktu, ka Ungārija šo finansējumu saņem.

Kā sacīja Orbāns, viņa valdība “neakceptēs” ES spiedienu, lai panāktu Budapeštas atbalstu Ukrainas pieteikumam dalībai ES apmaiņā pret to, ka tiek pārtraukta finansējuma Ungārijai bloķēšana.

ES līderi decembra vidū pieņems lēmumu, vai Ukraina būtu oficiāli uzaicināma sākt iestāšanās sarunas, un Ungārija šajā procesā varētu būt potenciāls šķērslis.