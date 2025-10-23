VIDEO. “Patiesa draudzība nebaidās no kilometriem…” Video, kas pierāda, cik stipra ir īsta draudzība pat kara laikā 0

LA.LV
23:21, 23. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Karš Ukrainā šķīris tūkstošiem cilvēku – ģimenes, mīļotos un draugus. Tā notika arī ar diviem puišiem, Iļju un Nazaru.

Reklāma
Reklāma
Tu pati sev pieliec klāt gadus! 8 ieradumi, kas liek sievietēm novecot ātrāk
Veselam
Vēders kā bumba? 5 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs mazināt vēdera uzpūšanos un tikt galā ar tā radīto diskomfortu
Kokteilis
Lūdzu, lūdzu, kaut es būtu viens no viņiem: cilvēki, kas dzimuši šajos trijos datumos, tiek uzskatīti par visgudrākajiem pasaulē
Lasīt citas ziņas

Kara dēļ viņi nonāca dažādās pilsētās un veselu gadu viens otru neredzēja. Taču liktenis deva iespēju atkal satikties — un šī tikšanās bija tik emocionāla, ka aizkustinājusi tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.

Video, ko vietnē “TikTok” publicējusi Marija, parāda abu draugu sirsnīgo atkalsatikšanās brīdi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zinātne visā savā krāšņumā! Jūsu rīta kafija drīzumā varētu tikt izmantota pavisam negaidītā nolūkā
“Kauna traips.” Saeima pirmajā lasījumā atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas
“Mēs nevaram nereaģēt!” Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu

“Tā bija pārsteiguma tikšanās,” raksta viņa. “Viens domāja, ka dodas uz Zaporižju, otrs – ka sagaida mammas draugus.”

Taču brīdī, kad viņi viens otru ierauga, emocijas pārņem visu – smiekli, asaras un apskāvieni, kas atgādina, cik ļoti cilvēkiem ir vajadzīga patiesa un stirpa draudzība.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Putina režīmam ir jāizjūt šī kara reālās sekas.” Zelenskis atklāj, ko Ukraina šobrīd dara
Varētu tikt aizliegta dezinfekcijas līdzekļu ražošana – veselības nozare brīdina par sekām
Pieņemt, ka Krievija mums neuzbruks, ir naivi; Francijas augstākais ģenerālis brīdina par “šoka” scenārijiem tuvāko gadu laikā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.