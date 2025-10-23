VIDEO. “Patiesa draudzība nebaidās no kilometriem…” Video, kas pierāda, cik stipra ir īsta draudzība pat kara laikā 0
Karš Ukrainā šķīris tūkstošiem cilvēku – ģimenes, mīļotos un draugus. Tā notika arī ar diviem puišiem, Iļju un Nazaru.
Kara dēļ viņi nonāca dažādās pilsētās un veselu gadu viens otru neredzēja. Taču liktenis deva iespēju atkal satikties — un šī tikšanās bija tik emocionāla, ka aizkustinājusi tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.
Video, ko vietnē “TikTok” publicējusi Marija, parāda abu draugu sirsnīgo atkalsatikšanās brīdi.
“Tā bija pārsteiguma tikšanās,” raksta viņa. “Viens domāja, ka dodas uz Zaporižju, otrs – ka sagaida mammas draugus.”
Taču brīdī, kad viņi viens otru ierauga, emocijas pārņem visu – smiekli, asaras un apskāvieni, kas atgādina, cik ļoti cilvēkiem ir vajadzīga patiesa un stirpa draudzība.