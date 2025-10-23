Varētu tikt aizliegta dezinfekcijas līdzekļu ražošana – veselības nozare brīdina par sekām 20
Eiropas Savienība apsver iespēju klasificēt etanolu kā bīstamu vielu, kas palielina vēža risku — šāds solis faktiski nozīmētu daudzu roku dezinfekcijas līdzekļu un mazgāšanas līdzekļu aizliegumu, ko izmanto arī slimnīcās.
Alkoholu saturoši tīrīšanas līdzekļi pašlaik ir atzīti par drošiem ES un jau kopš 1990. gadiem ir iekļauti Pasaules Veselības organizācijas būtisko zāļu sarakstā.
Tomēr 10. oktobrī viena no ECHA darba grupām iekšējā ieteikumā norādīja, ka etanols ir toksiska viela, kas var palielināt vēža un grūtniecības komplikāciju risku, tādēļ to vajadzētu aizstāt citos tīrīšanas un dezinfekcijas produktos.
Aģentūras komiteja, kas izskata aktīvās biocīdās vielas, tiksies no 24. līdz 27. novembrim, lai lemtu, vai etanolu klasificēt kā kaitīgu cilvēkiem. Pēc tam tā sniegs ieteikumu Eiropas Komisijai, kurai būs galavārds šajā jautājumā.
Veselības nozare brīdina par sekām
“Šāds lēmums slimnīcām radītu milzīgu ietekmi,” sacīja Ženēvas Universitātes un “Clean Hospitals” tīkla pārstāve Aleksandra Pitersa.
“Ar veselības aprūpi saistītas infekcijas katru gadu nogalina vairāk cilvēku nekā malārija, tuberkuloze un AIDS kopā,” viņa sacīja “Financial Times”. “Roku higiēna, īpaši izmantojot alkohola bāzes dezinfekcijas līdzekļus, ik gadu visā pasaulē novērš 16 miljonus infekciju.”
Pitersa piebilda, ka alternatīvas etanolam, piemēram, izopropanols, ir vēl toksiskākas.
ECHA norādīja, ka, ja ekspertu komiteja “secinās, ka etanols ir kancerogēns”, tā ieteiks to aizstāt. Taču aģentūra piebilda, ka viela “joprojām varētu tikt apstiprināta paredzētajam biocīdajam lietojumam, ja tas tiek uzskatīts par drošu, ņemot vērā paredzēto iedarbības līmeni vai ja nav piemērotu alternatīvu”.
Aģentūra uzsvēra, ka nekāds lēmums vēl nav pieņemts.
Rūpniecība apšauba pamatojumu
Starptautiskās Ziepju, Mazgāšanas un Tīrīšanas līdzekļu asociācijas ES lietu direktore Nikola Vaini apšaubīja zinātnisko pamatojumu iekšējam ziņojumam, kas nav publiski pieejams.
“Nav pieejami pētījumi par pašu etanolu — vienīgie cilvēku dati nāk no pētījumiem par alkoholisko dzērienu ietekmi uz veselību,” viņa norādīja.
ECHA šī gada sākumā uzsāktā sabiedriskā apspriešana par etanola aizlieguma pamatotību saņēmusi aptuveni 300 atsauksmes no ieinteresētajām pusēm, un lielākā daļa no tām iebilst pret šādām izmaiņām.
Maijā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) aicināja valstu veselības iestādes “noteikt alkohola bāzes roku dezinfekciju kā primāro roku higiēnas metodi”.
Iespējamie izņēmumi
Ja etanols tiktu atzīts par toksisku, uzņēmumi joprojām varētu pieteikties uz individuāliem izņēmumiem jeb “derogācijām”, kas ļautu turpināt to izmantot, ja nebūtu alternatīvu. Tomēr Vaini norādīja, ka šādi izņēmumi būtu spēkā tikai piecus gadus un tiktu vērtēti individuāli, radot papildu izmaksas un aizkavēšanos.
Pitersa piebilda, ka etanola priekšrocība ir tā ražošanas elastība: “To var iegūt gandrīz no jebkā.” Tas nozīmē, ka krājumus iespējams strauji palielināt, piemēram, pandēmijas laikā.
“Visur, kur redzējām dezinfekcijas līdzekļu ražošanu ārkārtas situācijās, kā Covid-19 laikā, vienmēr tas bija etanols. Jūs nevarat vienkārši pārvērst alus darītavu par izopropanola rūpnīcu,” viņa uzsvēra.
Eiropas Komisija uz “Financial Times” jautājumiem pagaidām nav sniegusi komentāru.