“Putina režīmam ir jāizjūt šī kara reālās sekas.” Zelenskis atklāj, ko Ukraina šobrīd dara 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka arī dažām Eiropas valstīm ir tālās darbības ieroči, tostarp “Tomahawk” spārnotās raķetes. Un Ukraina jau ir sākusi sarunas ar šīm valstīm par šīm raķetēm. Valsts vadītājs šo paziņojumu sniedza savā runā Eiropadomes sanāksmē.
“Mums nevajadzētu uztvert mūsu rīcību tikai kā aizsardzības rīcību, lai gan tas ir galvenais mērķis.
Mums arī jāveido sava politika tā, lai novērstu Krievijas destruktīvās taktikas izplatīšanos vai atkārtošanos — Eiropā vai citur. Tāpēc, runājot par tāla darbības rādiusa ieročiem, piemēram, Ukrainai, mēs domājam, ka Putina režīmam ir jāizjūt šī kara reālās sekas,” sacīja Zelenskis.
Šajā sakarā valsts vadītājs aicināja Eiropas līderus atbalstīt visu, kas palīdzēs Ukrainai iegūt šādas iespējas, jo “tam tiešām ir būtiska ietekme uz Krieviju”.
“Un ne tikai ASV ir šie tālas darbības rādiusa ieroči — arī dažām Eiropas valstīm tie ir, īpaši “Tomahawk”. Mēs jau runājam ar valstīm, kas var mums palīdzēt,” uzsvēra Zelenskis.
Ukrainas prezidents atzīmēja, cik nervozs kļuva Krievijas diktators Vladimirs Putins, kad tika pieminēta “Tomahawk” tēma. Kā apgalvo Zelenskis, Putins saprot, ka Ukrainas nodrošināšana ar tālas darbības rādiusa ieročiem varētu mainīt kara gaitu.