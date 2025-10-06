Patiesība ir pavisam cita… Atspēkots lielākais mīts par laulībām 0
Pētnieki izpētījuši vairāk nekā 1100 laulību vēstures no 1984. līdz 2019. gadam. Un atspēkojuši lielāko mītu par kāzām!
Jaunā pētījumā secināts, ka laimes avots attiecībās nav laulība kā tāda. Tā “neiešķiļ dzirksteli” no nekurienes… Laulība vienkārši turpina to, kas jau pastāv starp partneriem. Kāds amerikāņu psihologs to rakstīja rakstā žurnālam “Forbes”, atsaucoties uz jaunu pētījumu, kas publicēts 2025. gada augustā žurnālā “Journal of Personality”.
“Laulība nav tāds brīnumlīdzeklis, kā to bieži vien mēdz attēlot,” viņš atzīmēja.
Pēc psihologa teiktā, zinātnieki burtiski ir kliedējuši vispopulārāko mītu par laulību kā universālu risinājumu. Lai to izdarītu, viņi analizēja datus no diviem lieliem paneļpētījumiem — no Apvienotās Karalistes un Vācijas. Kopumā pētnieki izpētīja vairāk nekā 1100 laulību vēstures no 1984. līdz 2019. gadam, iegūstot unikālu 35 gadu datu kopu par to, kā mainās laulāto apmierinātība ar dzīvi.
Galvenais jautājums, uz kuru zinātnieki centās rast atbildi, bija tas, cik lielā mērā laulība patiesībā uzlabo apmierinātību ar dzīvi. Lai to izdarītu, viņi sekoja dalībnieku gaitām — no vientuļnieka statusa līdz attiecību uzsākšanai, tad kopdzīvei un visbeidzot laulībām.
“Ja mīts būtu patiess, laulību brīdī varētu sagaidīt strauju laimes pieaugumu. Tomēr nekas tamlīdzīgs nenotika. Spēcīgākais apmierinātības pieaugums netika novērots pēc kāzām vai pat pēc ievākšanās kopā ar partneri, bet gan pašā sākumā — kad attiecības tikai sākās,” atklāja psihologs.
Patiesie laimes cēloņi nav glaunas ceremonijas, bet gan saiknes sajūta, atbalsts un iekšējs gandarījums, ka attiecības ir dzīvas un patiesas. Kad pāra attiecības ir veselas un harmoniskas, tādi lieli notikumi kā kāzas vai pārcelšanās tikai stiprina esošo prieku.
“Tie, kas ir laimīgi pirms laulībām, saglabā šo laimi arī pēc laulībām. Tāpēc, ja sapņojat par īstu pasaku laulību, sāciet to veidot pirms kāzu zvanu zvanīšanas,” piebilda eksperts.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.