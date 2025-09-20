Uzvedās kā normāls viesis. Krāpniekam no kāzu svinībām izdodas izzagt dāvanu kasti ar iespaidīgu summu 0
Vīrietis, kurš neviena nemanīts iefiltrējies kāzu svinībās Glendeilā, Kalifornijā, aizbēdzis ar dāvanu kasti, kurā atradās aptuveni 60 000 ASV dolāru skaidrā naudā un čekos, kas bija paredzēti kā dāvana jaunlaulātajiem.
Armeans Širehdžini tiek apsūdzēts par to, ka neaicināts ieradās uz svinībām Renaissance Banquet Hall ap plkst. 23:00 un uzturējās tur vismaz pusotru stundu. Videonovērošanas kameru ieraksti no norises vietas rāda, kā viņš staigā starp viesiem, apmeklē tualeti un pat pasūta dzērienu pie bāra banketu zālē.
Video fragmentā redzams, kā pēc tam vīrietis melnā apģērbā pēkšņi paķer lielu dāvanu kasti no galvenās svētku telpas un aizbēg.
Glendeilas policijas departaments paziņoja: “Aizdomās turamais, kurš upuriem nebija pazīstams, izskrēja no norises vietas un iekāpa automašīnā, ko vadīja otrs lietā ieaistītaiss.”
Līgava Nadena Farahata stāsta: “Tiklīdz uzzinājām, kas noticis, mūzika apstājās, viss uzreiz apstājās. Es sēdēju uz deju grīdas, raudot kopā ar draugiem un brālēniem ap mani.” Līgavainis Džordžs Farahats piebilda: “Viņš [zaglis] pat atstāja dzeramnaudu bārmenim.”
Pēc abu aizdomās turamo bēgšanas detektīvi izpētīja videonovērošanas ierakstus un identificēja Širehdžini. Viņš tika arestēts savā mājā kopā ar otru aizdomās turamo, Andraniku Avetisjanu, kurš, kā uzskata, bija automašīnas vadītājs. Izmeklētāji abu aizdomās turamo mājās atrada “lielu skaidras naudas summu un desmitiem čeku, kas izrakstīti jaunlaulātajiem”, kā arī vairākus šaujamieročus un narkotikas.
Policijas seržants izteicies, ka nevienam no aizdomās turamajiem iepriekš nav bijusi krimināla vēsture, kas saistīta ar zādzībām no kāzām.” Kopumā atguvām 26 čekus un aptuveni 10 000 dolāru.”