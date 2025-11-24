VIDEO. Drosmīgi un neaizmirstami: Miss Norvēģija uznirst uz skatuves milzu laša kostīmā 0
Konkursa “Miss Universe 2025” nacionālo tērpu skate, kā allaž, solīja krāšņumu, krāsas un radošumu, taču neviens negaidīja, ka visvairāk apspriestais brīdis nāks tieši no ziemeļu zemēm.
Miss Norvēģija titula ieguvēja Leonora Līsglimte-Rēdlanna pārsteidza skatītājus un vienā mirklī kļuva par interneta sensāciju, uz mēles parādoties milzīga Norvēģijas laša kostīmā – cieņas apliecinājumā savas valsts jūras mantojumam un senajām zvejniecības tradīcijām.
Mirdzošais, sudrabaini rozā tērps ar zvīņām, spurām un perfekti veidotu laša galvu vienlaikus bija drosmīgs, komiksīgs un pilnīgi neaizmirstams. Jau no pirmā soļa Leonora pilnībā “pārņēma” skatuvi, pārvietojoties ar pārliecību un šarmu.
Skates vadītāja balss pārraides laikā situācijai piešķīra papildu šiku: “Šis laša iedvesmotais tērps atspoguļo gan dalībnieces graciozās kustības kā vingrotājai, gan Norvēģijas vadošo eksportu.
Brīdi vēlāk sekoja vēl viens asprātīgs teikums: “Šī upju skrējēja ir patiesi spoža, Norvēģija!”
Vakara kulminācija bija tērpa atklāšanas brīdis. Leonora eleganti izslīdēja no laša ārējā apvalka, atklājot caurspīdīgu bodiju, kas stilistiski atgādināja zivju iekšpusi – negaidīts un izklaidējošs pagrieziens, kas izsauca ovācijas.
Kopā ar mirdzošiem sudraba zābakiem un teatrālu “zivs skatienu” kamerās, Miss Norvēģija pārliecinoši nospēlēja savu lomu līdz galam.
Kamēr lielākā daļa konkursantu izvēlējās tradicionālus tērpus vai simboliskus elementus, Norvēģija devās negaidītā virzienā. Internets reaģēja momentā. Sociālajos tīklos tērps tika dēvēts par “ikonisku”, “burvīgu” un “nacionālo lepnumu ar humora devu”. Citi gan atzina, ka jūtas pilnīgi apjukuši, bet tieši tāpēc — izklaidēti.
Memes, video reakcijas un joki ātri pārpludināja tīmekli, padarot laša kostīmu par vienu no visa konkursa visvairāk apspriestajiem mirkļiem.
Daži skatītāji slavēja radošumu un humoru, citi nodēvēja tērpu par vienu no “dīvainākajiem” Miss Universe vēsturē. Taču viens ir skaidrs: Miss Norvēģija panāca to, ko daudziem neizdodas — viņa lika visiem par sevi runāt.