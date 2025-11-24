VIDEO. “Reizēm gaidīt ir sāpīgi…” Gada labākā aktrise Maija Doveika uz skatuves izplūst asarās, liekot raudāt arī savam dēlam Pāvilam 0

2025. gada 23. novembrī, Eduarda Smiļģa 139. dzimšanas dienā, Dailes teātrī aizvadīta ikgadējā Gada balvas teātrī “Spēlmaņu nakts” apbalvošanas ceremonija, ko 32. reizi organizē Latvijas Teātra darbinieku savienība. Gada aktrises balvu tajā saņēmusi Maija Doveika par Blanšas lomu izrādē “Ilgu tramvajs”, Latvijas Nacionālais teātris.

Maijas runa no skatuves, saņemot šo balvu, bija ļoti spilgta un emocionāla. Asaras bira ne tikai viņai, bet arī dēlam Pāvilam.

Maija teica tā: “Reizēm cerēt un gaidīt ir sāpīgi. Un jāsaka līdzīgi kā šīvakara balvu saņēmējiem pašā sākumā – kad tu sēdi tur daudz reizes, šī ir septītā reize, un balvu nedabū, tad atslābst tas runu gatavošanas muskulis. Tāpēc būs, kas būs. Es to varu teikt par savu aktrises karjeru – tā ir brīnišķīga. Un šis vakars ir vēl kaut kas virs tā. Tas ir tad, kad miruši sapņi ceļas augšā un top īsti. Un tādas lomas atnāk. Es esmu ļoti pateicīga par šo mirkli. Es būtu laimīga arī, ja tas nepienāktu. Tad saprotiet, cik daudz varāk nozīmē, ka tas ir pienācis manā dzīvē.”

Pa vidam palūgusi savu smago balvu paturēt pasākuma vadītājam, Maija turpina tikpat emocionāli: “Es pateicos visiem! Es pateicos savam mīļajam dēlam, kurš ir tik brīnišķīgs, cik var būt tikai aktrisei – mammai. Viņam ir jābūt ļoti brīnišķīgam. Ak Dievs, es jums pateicos visiem! Paldies, mīļā žūrija! Paldies, ka caur jums tas varēja notikt manā dzīvē!”

