FOTO. Kaspars Kambala atklāj kādu līdz šim noklusētu savas sievas atkarību. Vai tas atkārtosies jau trešo reizi? 0

19:15, 16. septembris 2025
Šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Olga un Kaspars Kambalas jauno sezonu iesāk jaudīgi – viņi liek noprast, ka atkal varētu apprecēties.

Kambalu pāris dodas pie šuvējas noņemt mērus jaunam Kaspara treniņtērpam, jo, ņemot vērā viņa garo augumu, drēbes veikalā nav viegli atrast, tāpēc liela daļa apģērba tiek šūta pēc speciāla pasūtījuma.

Olga negaidīti atklāj, ka vēlas apprecēties trešo reizi, un pāris jau apsver ceremonijas detaļas, piemēram, vietu un Kaspara tērpu. Kaspars nemaz nav pret – abi pārrunā, ka ceremonija varētu notikt Marokā, šoreiz – bez liela jandāliņa kā iepriekšējā reizē.

“Man liekas, ka Olga ir kaut kāda atkarībā preciniece, atkarīgā līgava. Tiklīdz viņa ierauga kleitu, viņa saka: “Precamies!” Man liekas, ka līdz mūža beigām mums būs kādas piecas kāzas, bet viņai piestāv. Meitenēm patīk, lai čubinās,” tā Kaspars, reaģējot uz Olgas vēlmi.

Kamēr Kasparam tika noņemti mēri jaunajam treniņtērpam, Olga ļāvās vilinājumam kārtējo reizi piemērīt plīvuru. Viņa uzskata, ka varētu precēties katru gadu. Viņa atklāj, ka, lai gan abi ir paguvuši apprecēties jau divas reizes, pie saderināšanās gredzena tā arī tikusi nav.

