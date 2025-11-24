Atkal kādam kas nepatīk? Mūsu pludmales volejbolistes tikušas pie zelta, bet kādam ir iebildumi pret viņu apģērbu… 0
Par to vakar runāja, šķiet, visā Latvijā. Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova svētdien Adelaidē izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionātā pludmales volejbolā.
Paralēli vispārējam priekam un sajūsmai par šo notikumu, protams, gadījās arī pa kādam, kura pārdomas un sajūtas bija citos virzienos, piemēram, analizējot apģērbu, ko sievietes velk, spēlējot pludmales volejbolu.
Vietnē “Threads” izcēlusies visai plaša diskusija par šo tēmu. Tās aizsācēja raksta: “Sākumā nesapratu, kāpēc vīriešiem blakus ir sievietes apakšveļā. Tad sapratu, ka tur taču sportisti “sporta tērpā”… Kāpēc nevar ļaut sievietēm normāli apģērbties? Ja būtu tik ērti spēlēt apakšbiksēs, tad vīri ar taču spēlētu vienās apenēs.”
Kāds komentētājs norāda: “Tak beidzat dramatizēt! Pie atšķirīgiem laika apstākļiem tiek izvēlēts arī atšķirīgs tērps.” Savam ierakstam komentētājs pievienojis fotogrāfijas, kurās pludmales volejbolistes redzamas legingos un šortos.
Arī Solvita uzskata, ka šī tēma ir bezjēdzīga: “Kur problēma? Kāda vaina tērpam, tas ir sports, tie ir viņu tērpi, kur jūs esat redzējusi, ka daiļslidotāji vai peldētāji iet pārğērbties??? Sports nav Oskara ceremonija. Iemācīsimies priecāties nevis piesieties pie tā kā nav.”
Uldis zina, ka tērpu izvēles iespējas pastāv: “Tagad jau 2 sezonas drīkst arī sievietes vilkt nosedzošāku apģērbu, un dažas komandas spēlē šortos. Tomēr lielākais vairums pašas aizvien izvēlās skaistus peldkostīmus.”
Baiba novērojusi, ka sava loma ir arī pārstāvētajai valstij: “Kaut kad (ne šajā čempionārā) kādas arābu valsts pārstāves spēlēja hidžabos un garajās biksēs.”
Virkne vērotāju gan norāda, ka vienlīdzības apģērbā īsti nav un piekrīt tēmas ierosinātājas nepmierinātībai.
“Veči nez kāpēc šortos nevis apenēs? Ir taču vīriešiem arī īsās peldbikses.”
“Šeit nu piekrītu. Pat nepatīkami skatīties. P.S. Nē, nu, skats OK + galvenais, lai pašām prieks, bet… Estētiski, pat ētiski nav.”
“Arī man šāds apģērbs šķiet sievietes diskriminējošs.. :(”
Šajā kontekstā interesants ir kāds tiesas spriedums. 2021. gadā mediji ziņoja, ka sieviešu pludmales handbolā turpmāk vairs nebūs obligāti jāspēlē bikini — pēc plašas kritikas Starptautiskā Handbola federācija nolēma atļaut īsus pieguļošus šortus un pieguļošu topu. Izmaiņas stājās spēkā 2022. gada janvārī, un tās sekoja Norvēģijas komandas protestam, par kuru tā tika sodīta par bikini noteikumu neievērošanu.
Lēmums tiek uzskatīts par soli pretī dzimumu līdztiesībai sportā. Lai gan prasības sievietēm un vīriešiem joprojām atšķiras, spēlētājas bija apmierinātas ar iespēju izvēlēties ērtāku formu. Plašais starptautiskais atbalsts, tostarp no sporta federācijām un sabiedrības, palīdzēja panākt noteikumu maiņu.