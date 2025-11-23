“Cienījamie deputāti, jūs jau esat pierādījuši, ka protat operatīvi strādāt arī pusnaktī…” Vai rīt būs oficiāla brīvdiena? 2
Reaģējot uz mūsu pludmales volejbola dueta Tīnas Graudiņas un Anastasijas Samoilovas fenomenālo sasniegumu, vairums latviešu sociālajos tīklos vērsušies ar jautājumu – vai rīt būs oficiāla brīvdiena?
Kāds to vaicā prezidentam Edgaram Rinkēvičam, kāds Evikai Siliņai, bet vēl kāds – Edvardam Smiltēnam. Protams, ka latvieši šādā veidā atsauc atmiņā 2023.gada 29.maiju. Toreiz, par godu mūsu Latvijas hokejistiem, kuri pasaules čempionātā pirmo reizi izcīnīja bronzas medaļas, Latvijā tika pasludināta oficiāla brīvdiena.
2023. gada 28.maijā Saeima īsi pirms pusnakts nolēma pirmdienu, 29.maiju, pasludināt par svētku dienu.
Atminoties tā laika sajūtas šāds parlamenta lēmums izpelnījās ļoti neviennozīmīgu vērtējumu – no vienas puses, cilvēkiem it kā bija prieks par brīvdienu, bet no otras puses, daudzi norādīja, ka tāds lēmums radīja lielu haosu un bija vērtējams kā politisks populisms.
Šodien, kad pludmales volejbolistes sagādāja vēsturisku panākumu, daudziem cilvēkiem radās pamatots jautājums – brīvdienai būt?
Advokāts Lauris Klagišs savā “Facebook” kontā raksta: “Vadoties pēc juridiskās loģikas un a fortiori principa (ja tas attiecas uz mazāko, tas vēl jo vairāk attiecas uz lielāko): Ja par 3. vietu pienākas brīvdiena, tad par 1. vietu loģiski būtu jāpiešķir vismaz brīvdiena (vai varbūt “dubultā apmaksāta” brīvdiena?)!
Cienījamie deputāti, jūs jau esat pierādījuši, ka protat operatīvi strādāt arī pusnaktī. Līdz rītdienai vēl tālu – laika pietiek, lai sakārtotu likumu un iepriecinātu tautu! Rīkojieties!”
Un kur ir "smiltēn-brīvdiena", kad to patiesi vajag?
🇱🇻 @FIVBVolleyball 🏆✨🏅 pic.twitter.com/3wzAdNZf3a
— Mareks Matisons™ 🇱🇻 ( ex. blue ☂️) 🎗️ (@marruciic) November 23, 2025
Paldies Prezidenta kungs!
p.s. Kā ar oficiālu brīvdienu rīt…? 🤓😎🏆🇱🇻🥳🥇🫶🙏🤷♂️@edgarsrinkevics https://t.co/ZnYI3Lyl4Y
— Edgars Buļs (@EB__23) November 23, 2025
Hei, @Jekaba11!
Tauta prasa vai rīt ir brīvdiena? Ko atbildēt?
🇱🇻🇱🇻🇱🇻 🥇 https://t.co/EMvjWPsBpp
— Ruslans Antropovs (@rusantro) November 23, 2025
Rīt brīvdiena? 😄🥇🏆🏐
— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) November 23, 2025
Rīt brīvdiena! https://t.co/Gw3Qwf276w
— UldisK 🇺🇦🤝🇱🇻🤝🇱🇹 (@UldissidlU) November 23, 2025
Rīt brīvdiena? 😄 https://t.co/GWBzTZtM5r
— Jānis 🕵️ (@JAMikdiena) November 23, 2025
Rīt brīvdiena !!! Lidmašīna Latvijas karoga krāsās virs Brīvības pieminekļa …
— Ģirts (@irts1) November 23, 2025
Vai rītdien tad būs brīvdiena? Smiltēn, saorganizē!
— Chupacabra (@MrMadis) November 23, 2025
Latvijā rīt nebūs brīvdiena? Mums tak zelts pasaules čempionātā!
— Inese F (@inese_f) November 23, 2025
Brīvdiena rīt būs?
— tviter007.LV (@tviters007) November 23, 2025
Tikmēr Adelaidē mūsu sportistes kopā ar savu komandu un latviešiem kārtīgi svin panākumu – ar dziesmām un ovācijām!