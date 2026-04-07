Pavasarim šodien brīvdiena – Alūksnē braukšanu apgrūtina sniegs, sinoptiķi brīnumus nesola
Pavasaris Latvijā šodien paņēmis brīvdienu – vietām atgriezies sniegs un dzestrs vējš. Vēsais, mitrais un vējainais laiks otrdien Latvijā arī saglabāsies, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņu un vēja stiprums gan būs mazāks nekā pēdējā diennaktī. Starp mākoņiem dienas gaitā daudzviet izsprauksies saules stari. Ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās dažbrīd sasniegs 11-16 metrus sekundē, vietām piekrastē – 19 metrus sekundē.
Rīgā palaikam līs, vakarā mākoņu kļūs mazāk. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +6 grādus.
Laikapstākļus nosaka ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 999 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1010 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē.
Alūksnē sniegoti ceļi
Otrdienas rītā Alūksnes apkārtnē braukšanu vietām apgrūtina sniegs, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.
Alūksnes apkārtnē gaisa temperatūra ir no 0 līdz +2 grādiem un nedaudz snieg, līdz ar to vietējie un reģionālie ceļi šur tur ir sniegoti un tiek kaisīti.
Pārējā Latvijā braukšanas apstākļi otrdienas rītā ir apmierinoši, liecina LVC dati.