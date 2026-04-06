Citplanētiešu meklētāji visā pasaulē uziet neskaitāmus interesantus signālus – tie var mainīt zinātni
Pateicoties vairāk atsevišķu zinātnieku entuziasmam un leģendārās Arecibo observatorijas arhīviem, viens no visu laiku lielākajiem citplanētiešu intelekta meklējumiem tuvojas noslēgumam.
SETI@Home projekts, kas darbojās no 1999. līdz 2020. gadam, ļāva parastiem cilvēkiem visā pasaulē ziedot savu mājas datoru jaudu, lai analizētu radiosignālus no sabrukušā Arecibo teleskopa datiem, rakstīts vietnē livescience.com.
Rezultātā identificēti vairāk nekā 12 miljardi interesantu signālu – īsi enerģijas uzplaiksnījumi noteiktā frekvencē un noteiktā debesu punktā.
Tagad projekta zinātnieki ir sašaurinājuši šo milzīgo sarakstu līdz tikai 100 visdaudzsološākajiem kandidātiem, kurus pašlaik detalizēti pārbauda ar Ķīnas FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) – pasaulē lielāko vienas antenas radioteleskopu pēc Arecibo sabrukuma 2020. gadā.
No 12 miljardiem līdz 100 kandidātiem: kā notika izvēle?
SETI@Home bija revolucionārs pilsoņu zinātnes projekts. Dalībnieki lejupielādēja bezmaksas programmatūru, kas fonā izmantoja datora neizmantoto procesora jaudu, lai apstrādātu Arecibo teleskopa ierakstītos datus. Sākotnēji cerēts uz aptuveni 50 000 brīvprātīgajiem, bet gada laikā pievienojās vairāk nekā 2 miljoni lietotāju no 100 valstīm – tas krietni pārsniedza visas cerības, kā atzīst projekta līdzdibinātājs, datorzinātnieks Deivids Andersons no Kalifornijas Universitātes Bērklijā.
Projekts fokusējās uz šaurjoslas radiosignāliem 21 cm viļņa garumā (ap 1420 MHz) — frekvenci, ko izmanto ūdeņraža gāzes kartēšanai Piena Ceļā.
Hipotētiska attīstīta civilizācija, kas vēlas tikt atklāta, varētu izmantot tieši šo frekvenci, lai maksimizētu signāla sasniedzamību.
Pirmajā posmā algoritmi atklāja 12 miljardus īsus enerģijas uzplaiksnījumus. Tad superdators Maksa Planka Gravitācijas fizikas institūtā Vācijā izfiltrēja radiofrekvenču traucējumus (RFI) no Zemes avotiem — TV, radio, satelītiem, pat mikroviļņu krāsnīm. Tas samazināja kandidātus līdz aptuveni 1 miljonam, pēc tam manuāla pārbaude un rangēšana – līdz 1000, un beidzot – tikai 100 visperspektīvākajiem.
Kopš 2025. gada vidus FAST teleskops atkārtoti novēro šos 100 debess punktus, ierakstot katru apmēram 15 minūtes, lai pārbaudītu, vai signāli atkārtojas vai uzrāda īpašības, kas nav saderīgas ar dabisku troksni vai traucējumiem.
Nav nekas atrasts… pagaidām
Līdz šim neviens no signāliem nav izrādījies pārliecinošs citplanētiešu signāls. Projekta direktors, astronoms Ēriks Korpela atzīst nelielu vilšanos: “Mēs esam veikuši visjutīgāko šaurjoslas meklēšanu lielās debesu daļās, tāpēc mums bija labākās izredzes kaut ko atrast. Tāpēc jā, ir neliela vilšanās, ka neko neredzējām.”
Tomēr projekts nav izgāzies. Tas sasniedzis rekordjutību — ja būtu signāls virs noteikta jaudas sliekšņa, tas būtu atrasts. Andersons uzsver: “Ja mēs neatradīsim ET, varēsim teikt, ka esam izveidojuši jaunu jutības līmeni.”
Projekts arī parādīja, cik sarežģīti ir atšķirt īstu signālu no kosmiskā un Zemes trokšņa.
Arecibo observatorija (305 m diametra antena) bija SETI zvaigzne — 1974. gadā no tās nosūtīja slaveno “Arecibo ziņojumu” binārā kodā ar cilvēka figūru, DNS, Saules sistēmu un teleskopu uz M13 zvaigžņu kopu. Diemžēl atbilde nav saņemta.
Teleskops sabruka 2020. gada decembrī kabeļa atteices dēļ, bet tā dati dzīvo tālāk. SETI@Home pierādīja, ka pilsoņu zinātne var veikt masīvu analīzi, un tas ietekmē nākotnes projektus.
Tagad līdzīgas meklēšanas veic FAST, Green Bank un citi teleskopi — ar ātrākiem datoriem un labākiem algoritmiem.
Korpela secina: “Šajos datos joprojām ir potenciāls, ka kaut kur slēpjas citas būtnes, un mēs tās nepamanījām.” Meklējumi turpinās — un varbūt kādreiz kāds no šiem 100 signāliem tomēr izrādīsies īsts.