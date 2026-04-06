VIDEO. Sirdī jauns! 32 gadus vecais ronis Redžijs mīl rotaļāties ar gumijas pīlītēm
Sociālajos tīklos popularitāti guvis īpaši sirsnīgs video no “New England Aquarium”, kur redzams 32 gadus vecs ronis Redžijs, kas ar neviltotu prieku rotaļājas ar spilgti dzeltenām gumijas pīlītēm.
Video redzams, kā ronis maigi glāsta, apskauj un peld kopā ar savu iecienīto rotaļlietu, radot sajūsmu skatītājos visā pasaulē.
Lai gan šis izskatās kā vienkāršs un mīļš brīdis, eksperti skaidro – tā ir daļa no dzīvnieku mentālās stimulācijas. Ronis tiek iesaistīts dažādās aktivitātēs, kas palīdz uzturēt viņa prātu aktīvu un rosina dabisko ziņkārību.
Treneri regulāri piedāvā roņiem dažādus uzdevumus, piemēram, priekšmetu meklēšanu, kas ļauj izmantot vairākas maņas – redzi, tausti un pat ūsas.
Zināms, ka Redžijs ir miermīlīgs un nesteidzīgs, tāpēc viņš biežāk izvēlas rotaļas ar sev iemīļotajām pīlītēm, nevis aktīvākas nodarbes.
Speciālisti uzsver, ka šādas aktivitātes ir būtiskas dzīvnieku labsajūtai, jo palīdz nodrošināt ne tikai fizisku, bet arī mentālu attīstību.