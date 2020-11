Pēc darba jāguļ Rīgā uz ielas? Krāslavieši, atcelto reisu dēļ, burtiski netiek mājās no darba

Pēc darba jāguļ Rīgā uz ielas? Krāslavieši, atcelto reisu dēļ, burtiski netiek mājās no darba





Uzzinot, ka šā gada decembra vidū atcels vairākus autobusa reisus maršrutos Rīga-Krāslava un Krāslava-Rīga, galvaspilsētā strādājošie krāslavieši ir neziņā, kā pēc darba nedēļas piektdienā nokļūs mājās. Plānots pagarināt vilciena reisu Rīga-Daugavpils, to turpinot līdz Krāslavai, tomēr krāslavieši norāda, ka uz šo reisu nevar paspēt.

Raidījuma redakcijā vērsusies krāslaviete Kristīne, kura, tāpat kā daudzi krāslavieši, ir neizpratnē par vairāku autobusa reisu slēgšanu.

Slēgti šādi reisi: plkst. 05.00 no Krāslavas; plkst. 09.00 no Krāslavas, plkst. 15.50 no Krāslavas, plkst. 15.30 no Rīgas; plkst. 18.00 no Rīgas, plkst. 21.45 no Rīgas. Slēdzot reisu, pagarinās vilcienu reisu maršrutā Rīga-Daugavpils pulksten 16.19, turpinot to līdz Krāslavai.

“Mana darba diena beidzas pulksten 17.00. Man bija stunda, lai nokļūtu uz autobusu pulksten 18.00, kas atiet no Rīgas. Nu, atņemot autobusu 18.00, bet piedāvājot pagarināt vilcienu līdz Krāslavai 16.19, tas nav loģiski. Cilvēki, kuri strādā līdz pulksten 17.00, nevar paspēt. Vilciens, kas atiet no Rīgas uz Daugavpili vēlāk, netiek pagarināts līdz Krāslavai,” stāsta Kristīne, kura pēc darba gaitām Rīgā piektdienās vēlas nokļūt mājās Krāslavā.

Kristīne norāda, ka pie šāda scenārija nāksies velti pavadīt piektdienas vakaru Rīgā un doties uz mājām Krāslavā sestdienas rītā.

Pavadot vairākas stundas ceļā, Krāslavā pavadītais laiks brīvdienās būtu krietni īsāks nekā līdz šim. Turklāt norāda, ka atpakaļ darba gaitās uz Rīgu būtu jādodas agri no rīta, jo slēgs autobusa reisu no Krāslavas pēcpusdienā, bet pagarinās vilciena reisu, to uzsākot Krāslavā agrā rīta stundā.

“Spriežot pēc informācijas, pagarināts rīta vilciens. Pēcpusdienas vilciens, kas kursē no Daugavpils līdz Rīgai, netiks uzsākts Krāslavā. Tam nav loģikas. Cilvēki grib ilgāk pavadīt laiku mājās, Krāslavā,” teic Kristīne.

Sašutumu Kristīne paudusi sociālajā tīklā “Facebook.com”. Spriežot pēc tā, cik cilvēki dalījušies ar Kristīnes ierakstu un lietotāju komentāriem, sašutuši ir daudzi.

Neizpratnē ir arī krāslaviete Ņina, kura apzinājusi savu kaimiņu un citu krāslaviešu viedokli. Viņa, pārstāvot krāslaviešu viedokli, arī pauž kritisku viedokli.

“Mēs neesam putekļi vējā. Mēs esam cilvēki! Nedrīkst tā darīt! Nedrīkst cirst zaru, uz kura sēdi! Mēs taču maksājam nodokļus!” saka krāslaviete Ņina.

VSIA “Autotransporta direkcija”, kas ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, izprot iedzīvotāju neizpratni, tomēr norāda, ka iedzīvotāji nav informēti pietiekami, atzīstot komunikācijas misēkli. Turpinājumā lasāma “Autotransporta direkcijas” aktuālā informācija, kas sagatavota šā gada 11. novembrī.

VSIA “Autotransporta direkcija” skaidrojums

Plānots, ka no 13. decembra tiks pagarināts vilciena reiss, kas Daugavpilī tiek uzsākts plkst. 6.22 (Krāslavā – plkst. 5.48), bet Rīgā – plkst. 16.19.

Lai nedublētu vilciena un autobusu pārvadājumus līdzīgā laikā, autobusu maršruta Nr. 7046 Rīga–Krāslava rīta ekspreša reiss vairs netiks nodrošināts. Vilciena kursēšanas laiks no Rīgas līdz Krāslavas stacijai būs 3 stundas un 18 minūtes, savukārt autobuss šajā maršrutā Rīga–Krāslava brauc 4 stundas 15 minūtes.

Tādējādi šīs izmaiņas, ņemot vērā autobusa kursēšana laiku no Krāslavas autoostas līdz stacijai, tai skaitā pārsēšanās laiku, ļaus pasažieriem izbraukt vēlāk nekā šobrīd un galapunktā nokļūt par 50 minūtēm ātrāk nekā ar autobusu.

Pasažieru ērtībām nokļūšanai no Krāslavas līdz Rīgai tiks ieviesta vienotā biļete. To varēs iegādāties Krāslavas vai Rīgas dzelzceļa stacijā, vilcienā vai autobusā. Tā būs derīga braucienam autobusā no Krāslavas autoostas līdz stacijai, tālāk pārsēžoties vilcienā un turpinot ceļu līdz Rīgai, kā arī otrādi – braucienam vilcienā, tālāk pārsēžoties autobusā, kas ved līdz Krāslavas autoostai.

Tādējādi pasažieri varēs iegādāties vienu biļeti, kas turklāt, braucot no Krāslavas līdz Rīgai, ļaus ieekonomēt 1,35 eiro.

Lai iedzīvotāji no Krāslavas līdz Rīgai un otrādi varētu nokļūt ātrāk arī citā laikā, plānots, ka arī pārējiem vilciena maršruta Rīga–Daugavpils reisiem tiks pieskaņoti autobusu reisi. To galvenā funkcija būs nogādāt pasažierus no Krāslavas līdz vilcienam Daugavpilī, kā arī otrādi – nogādāt Krāslavā pasažierus, kuri atbraukuši no Rīgas līdz Daugavpilij ar vilcienu.

Izmantojot šo vilciena un autobusa savienojumu, ceļā pavadītais laiks no Rīgas līdz Krāslavai būs mazāks, nekā braucot tikai ar autobusu, jo autobusa maršrutā ir lielāks pieturvietu skaits. Piemēram, vilciena maršruta Rīga–Daugavpils rīta reisam tiks pieskaņots autobusu maršruta Nr. 7543 Daugavpils–Krāslava rīta reiss, kas pasažierim ļaus ietaupīt piecas līdz septiņas minūtes.

Savukārt saskaņotie vilciena un autobusa vakara reisi ļaus ietaupīt 10 līdz 12 minūtes. Plānots, ka arī šajā savienojumā varēs iegādāties vienoto biļeti, kas kopsummā būs lētāka nekā šā brīža autobusa biļete.

Lai nepieaugtu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamais finansējums, līdz ar šīm izmaiņām tiks slēgti četri reisi autobusa maršrutā Nr. 7543 Daugavpils–Krāslava – divi, kas tiek izpildīti tikai piektdienās un svētdienās; viens, kas tiek izpildīts katru dienu; viens, kas tiek izpildīts no pirmdienas līdz sestdienai.

Saskaņā ar Transporta attīstības pamatnostādnēm laika periodā no 2021. līdz 2027. gadam un Sabiedriskā transporta sistēmas koncepciju līdz 2030. gadam dzelzceļa pārvadājumi ir sabiedriskās transporta sistēmas mugurkauls.

Tas nozīmē, ka pārvadājumi pa dzelzceļu ir galvenais pasažieru pārvadāšanas veids maršrutos ar lielu pasažieru plūsmu, bet autobusi tajās vietās, kur pieejams dzelzceļš, pilda pasažieru pievešanas funkciju līdz dzelzceļa stacijām, lai novērstu sabiedriskā transporta līniju dublēšanos un nodrošinātu ātrāku pasažieru nokļūšanu galapunktā.

Pagarinot vilciena maršruta Rīga–Daugavpils reisus līdz Krāslavai, kā arī pieskaņojot autobusa reisus vilcieniem, tiek stiprināta vilciena loma sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanā. Papildus tam tiks uzlabota ietekme uz apkārtējo vidi, jo, samazinot autobusa kursēšanas biežumu, samazinās arī kaitīgo izmešu daudzums.