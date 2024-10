Naktī uz sestdienu pēc ukraiņu lidrobotu uzbrukuma Brjanskā izcēlies ugunsgrēks rūpnīcā “Silīcijs”.

Videoierakstus, kuros redzams ugunsgrēks, lietotnē “Telegram” publicējuši gan krievu, gan ukraiņu kanāli.

Rūpnīca “Silīcijs” ir viens no lielākajiem mikroelektronikas ražotājiem Krievijā, un tās produkcija cita starpā tiek izmantota militārām vajadzībām, piemēram, zenītartilērijas sistēmās “Pancir” un raķešu kompleksos “Iskander”.

Tas ir jau vismaz ceturtais lidrobotu uzbrukums rūpnīcai.

This is one of the largest microelectronics companies in Russia and fulfills many contracts for the Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/adKqXxs5kN

According to local media, the Kremniy plant was allegedly attacked.

Explosions heard in the Russian city of Bryansk

In Russia's Bryansk region, Ukrainian UAV's have targeted one of the largest manufacturers of microelectronics in the country.

The "Kremniy" plant provides electronics for Russia's defense sector. pic.twitter.com/GjOchnfeDQ

— KyivPost (@KyivPost) October 19, 2024