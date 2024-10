Ukraina un Krievija ir sarīkojušas vēl vienu gūstekņu apmaiņu, un mājās atgriezās 95 katras puses karavīri, naktī uz sestdienu paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Apmaiņa notikusi ar Apvienoto Arābu Emirātu starpniecību.

“95 mūsu cilvēki atkal ir mājās. Karavīri, kas aizstāvēja Mariupoli un “Azovstaļ”, Doneckas, Luhanskas, Harkivas, Kijivas, Čerņihivas, Hersonas apgabalus,” prezidents pavēstīja savā “Telegram” kanālā.

“Katru reizi, kad Ukraina izglābj savus cilvēkus no Krievijas gūsta, mēs tuvinām dienu, kad brīvība tiks atdota visiem, kas atrodas Krievijas nebrīvē,” piebilda Zelenskis.

Prezidents pateicās visai komandai, kas nodarbojas ar gūstekņu meklēšanu un atbrīvošanu.

“Mēs darām visu, lai izvilktu visus mūsējos, kurus tur Krievija. Pateicība karavīriem, kuri papildina apmaiņas fondu, un visiem partneriem, kuri palīdz,” rakstīja Zelenskis.

Krievija ir ziņojusi, ka ar šo apmaiņu arī Krievijā atgriezās 95 karavīri.

⚡️An exchange of prisoners took place tonight. 🇺🇦Ukraine returned home 95 of its defenders from 🇷🇺Russian captivity pic.twitter.com/1Yf8oPur9j

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 19, 2024