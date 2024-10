Pēdējo dienu laikā Krievija ir atsākusi regulārus raķešu uzbrukumus Odesas ostas infrastruktūrai, nogalinot vairāk nekā desmit ostas darbiniekus un nodarot bojājumus ārvalstu tirdzniecības kuģiem. Papildus briesmām civiliedzīvotāju dzīvībām un veselībai šādi uzbrukumi apdraud arī graudu koridoru, brīdina Ukrainas varasiestādes.

Eiropas Savienības pārstāvis Pēteris Stano jau nācis klajā ar paziņojumu par nepieciešamību izdarīt spiedienu uz Krieviju un apturēt raķešu uzbrukumus.

Fakts ir tāds, ka kuģniecības apturēšana Melnajā jūrā un līdz ar to arī graudu eksports rada problēmas ne tikai Ukrainai. Traucējumi graudu koridora darbā var radīt grūtības ar pārtiku visos jutīgajos pasaules reģionos. BBC skaidro, kā Krievija uzbrūk ostām un ar ko tas draud pasaulei.

Cik bieži tiek apšaudītas ostas

Odesas ostā Krievijas ballistiskās raķetes trāpījušas vairākiem ārvalstu kuģiem, ziņo Odesas militārās administrācijas vadītājs Oļegs Kipers. Konkrēti, 9. oktobrī Krievijas raķete trāpīja konteinerkuģim, kas peld ar Panamas karogu. Tonakt gāja bojā deviņi Ukrainas pilsoņi, vēl vienpadsmit tika ievainoti.

Divas dienas iepriekš, 7. oktobra naktī, līdzīga raķete trāpīja kuģim, kas peld ar Palau karogu. Tad gāja bojā 60 gadus vecs Ukrainas pilsonis, vēl pieci ārzemnieki tika ievainoti. Abi kuģi bijuši civilie, uzsver Oļegs Ķipers.

7.oktobrī ārlietu ministrs Andrijs Sijbiga Krievijas ballistiskos uzbrukumus civilajiem kuģiem Odesā nosauca par “apzinātu teroristu taktiku”. Pēc viņa teiktā BBC, divu dienu laikā Krievijas raķetes iznīcināja divus kuģus: viens no tiem veda kukurūzu un devās uz Itāliju.

Pēdējo trīs mēnešu laikā Krievijas Federācija veikusi gandrīz 60 līdzīgus uzbrukumus ostām, civilajiem kuģiem un graudu noliktavām. Tā rezultātā bojāti gandrīz 300 ostas infrastruktūras objekti, 177 transportlīdzekļi un 22 civilie kuģi. Šajā laikā ievainoti 79 civiliedzīvotāji, tostarp ostu, loģistikas kompāniju un kuģu apkalpes darbinieki.

Another attack on the port infrastructure of the Odesa region. One person was killed, and 8 others were injured. Two dry cargo ships flying the flags of Belize 🇧🇿 & Palau 🇵🇼 were damaged. This is the 4th foreign vessel to be damaged in 2 weeks. Overall, 23 civilian vessels have… pic.twitter.com/hdgpzXaOie

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) October 14, 2024