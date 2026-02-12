Ilustratīvs attēls
Pastnieks pensiju cilvēkam parasti piegādā mājās, bet sakarā ar ārstēšanos slimnīcā pensijas saņemšanas dienā viņš nav bijis mājās. Pagaidām nav zināms, cik ilgi būs jāpaliek slimnīcā un vai būs iespēja būt mājās arī nākamās pensijas saņemšanas datumā. Vai tuvinieks var izņemt pensiju vai arī iespējams nokārtot, lai pensiju piegādā uz slimnīcu? Jautā Arnis D.

Ja nav bijusi iespējama pensijas piegāde klienta dzīvesvietā, jo cilvēks šajā laikā atradies slimnīcā, bet viņš vēlas to saņemt ārstniecības iestādē, ar iesniegumu jāvēršas tuvākajā pasta nodaļā vai tas, elektroniski parakstīts, jānosūta uz e-pastu: [email protected], risinājumus skaidro AS Latvijas Pasts pārstāve Inita Fedko.

Iesniegumā jānorāda: pilna adrese, kurā cilvēks parasti saņem pensiju; periods, par kuru pensiju vēlas saņemt; ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, nodaļa vai palāta; apstiprinājums, ka konkrētais cilvēks ārstējas attiecīgajā ārstniecības adresē, norādot arī ārstniecības uzsākšanas datumu un, ja iespējams, ārstniecības beigu datumu.

Šādu iesniegumu pensijas saņēmējs var iesniegt arī tad, ja atrašanās ārstniecības iestādē ir iepriekš plānota.

Iesniegumu sagatavot un iesniegt Latvijas Pastā var arī kāds no personas piederīgajiem vai sociālais darbinieks.

Ja klienta līdzšinējā pensijas piegādes adrese un attiecīgā ārstniecības iestāde atrodas vienas pasta nodaļas apkalpes teritorijā (ja sakrīt dzīvesvietas un ārstniecības iestādes adreses pasta indekss), iesniegums jāiesniedz dienu pirms noteiktā pensijas piegādes datuma.

Savukārt, ja ārstniecības iestāde atrodas citas pasta nodaļas apkalpes teritorijā, iesniegums jāiesniedz vismaz trīs darbdienas pirms faktiskā pensijas piegādes datuma.

Atkārtota pensijas piegāde klientam ir bez papildu maksas, un šis pakalpojums tiek nodrošināts arī pēc pensijas piegādes noteiktā datuma.

Bet, ja cilvēks šādu iesniegumu Latvijas Pastā neiesniedz, neizmaksātā pensija viņam tiek izmaksāta, kad nākamajā mēnesī tiek piegādāta pensija.

Klients neizmaksāto pensiju arī var saņemt savā pasta nodaļā jebkurā laikā, nevēršoties uzņēmumā ar iesniegumu, vai arī var pieteikt atkārtotu pensijas piegādi savā dzīvesvietā.

