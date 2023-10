Publicitātes foto

Piecas idejas, kā samazināt pārtikas atkritumus un vienlaikus izdevumus no maciņa Ieteikt







Pasaulē 29.septembris bija Starptautiskā pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena. Dati liecina, ka tieši mājsaimniecībās rodas vislielākais pārtikas atkritumu daudzums. Tādēļ Latvijā vadošais putnu gaļas ražotājs “Putnu fabrika Ķekava” aicina pārskatīt savus paradumus un piedāvā vairākas alternatīvas, lai izvairītos no ēdiena izmešanas. Ieviešot savā ikdienā vismaz vienu no tām, mēs katrs varam ne tikai samazināt savu ietekmi uz apkārtējo vidi, bet arī būtiski ietaupīt ģimenes budžeta līdzekļus.

“Katrs atbildīgs pārtikas ražotājs meklē ar vien jaunus veidus, kā strādāt videi draudzīgāk. “Putnu fabrikas Ķekava” darbs ir organizēts tā, lai cilvēki ik dienu varētu baudīt augstākās kvalitātes putnu gaļu. Lai radītu drošu vidi putniem un tādējādi radītu iespēju viņiem augt veseliem, bez nepieciešamības lietot antibiotikas, savā darbā esam sistemātiski pārdomājuši katru soli.

Mēs gādājam arī par drošu produktu iepakošanu, uzglabāšanu un transportēšanu, kā arī vietējās produkcijas izmantošanu putnu barībā. Taču Eurostat dati rāda, ka būtisku pienesumu videi varam dot tieši mēs katrs kā indivīds, jo lielākā daļa jeb 55% no pārtikas atkritumiem rodas mājsaimniecībās. Tādēļ aicinām šodien veltīt mazliet laika, lai pārdomātu to, kā jūsu ģimene var pilnvērtīgi un droši izmantot visus sarūpētos pārtikas produktus,” aicina “Putnu fabrikas Ķekava” pārstāve Maija Avota.

Plānojiet kā ikdienas, tā svētku maltītes

Mēs katrs laiku pa laikam izejam no veikala ar pilnu iepirkumu maisu, kurā ir daudz un dažādi produkti, bet ne tie, kurus sākotnēji devāmies iegādāties. Lai arī spontanitāte padara dzīvi interesantāku un sniedz prieku, to ir vērtīgi sabalansēt ar objektīvo vajadzību apzināšanos un nodrošināšanu. Plānojot pirkumus pirms došanās uz veikalu, padomājiet par mājās esošo cilvēku skaitu un to, cik spēsiet apēst paši un pārējie mājinieki vai viesi. Lai iegādātos nepieciešamo daudzumu, atcerieties, ka vienas personas porcijai jāparedz vidēji 250 gramus gaļas bez kaula.

Novērojiet, kuri produkti nokļūst jūsu atkritumu grozā

Ja jūs jau ieejot veiklā atcerēsieties, ka ik nedēļu izmetat teju klaipu maizes, nepagatavoto kāposta galvu, biezpiena paciņu vai ko citu – prātīgāk to jau laikus atstāt veikala plauktā vai iegādāties tikai tajā dienā, kad esat iecerējis to pagatavot. Tāpat arī centieni ieviest jaunas maltītes ikdienā un dzīvot veselīgāk, mēdz beigties ar vērtīgu produktu nokļūšanu atkritumu urnā. Tieši tāpēc ir vērts jaunus ēdienus izmēģināt pakāpeniski un nelielos daudzumos, pirms iegādājaties tos lielākā apjomā.

Izmantojiet pilnīgi visu produktu

Esiet radoši, domājot par produktu pārpalikumiem – dārzeņu mizas, kauli, neapēsta karbonāde, vārīti kartupeļi un citi produkti nav jāizmet. Tā vietā izmantojiet tos kā sastāvdaļu, piemēram, buljona, sviestmaizes vai salātu pagatavošanai. Nākamajā dienā no pāri palikušajiem ēdieniem var gatavot arī virkni jaunas receptes, kurām iedvesmu varat gūt šeit.

Turklāt viena produkta dažādas daļas satur arī atšķirīgas minerālvielas un tās visas ir vērtīgas mūsu organismam. Piemēram, vistas spārniņi, vistas stilbiņi, āda, vistas fileja – visi ir nozīmīgi mūsu ēdienkartē, lai tā būtu daudzveidīga un pilnvērtīga.

Uzglabājiet produktus atbilstoši un lietojiet tos ilgāk

Nereti pārtika tiek izmesta, jo tā ir sabojājusies. Svarīgi ņemt vērā, kā katrs no produktiem uzglabājams. Produkti, kas ātri bojājas, ir jātur uz iepakojuma norādītajā temperatūrā, lai tos būtu droši lietot uzturā. Tāpēc noteikti pārliecinieties, ka ledusskapī ir atbilstoša temperatūra, – ieteicamā teperatūra gaļas uzglabāšanai ir no 0°C līdz 4°C. Atcerieties, ka siltu ēdienu nedrīkst ievietot ledusskapī, jo pretējā gadījumā būtiski paaugstināsies temperatūra tā iekšpusē un produkti var sākt bojāties, pat atrodoties ledusskapī. Tāpat svarīgi pievērst uzmanību produktu izvietojumam ledusskapī. Piemēram, svaigai gaļai, ko var uzglabāt ledusskapī neatvērtā ražotāja iepakojumā vai noslēgtā traukā, piemērotākais būs apakšējais plaukts, kas ir visvēsākā vieta ledusskapī. Turklāt pagatavotie ēdieni un desiņas ir jāglabā atsevišķi no jēlas gaļas produktiem, nodrošinot, ka tie nesaskaras.

Apgūstiet ēdiena sasaldēšanu

Pārziniet kā sasaldēt ēdienu pārpalikumus un produktus, kurus tā arī neesat pagatavojis. Ēdienu var uzglabāt ledusskapī un izmantot divu dienu laikā vai sasaldēt, lai izmantotu nedaudz vēlāk. Piemēram, gaļu un desiņas var saldēt gan svaigas, gan pēc to pagatavošanas. Sadaliet ēdienu tik lielās porcijās, cik jums būs nepieciešams vienai ēdienreizes, lai varat to ērti lietot. Strauja sasaldēšana var uzlabot produktu kvalitāti, taču jebkura saldētava nodrošina pārtikas drošību.

Svarīgi pārtiku, tajā skaitā gaļu, pareizi atlaidināt, atstājot to visu nakti lēni atkust leduskapī. Atkausēta gaļa ir jāpagatavo 24 stundu laikā, bet pagatavotu var uzglabāt pāris dienas. Ja kādu no sasaldētajiem produktiem nepieciešams izmantot tūlīt, tos var lietot arī uzreiz no saldētāvas, taču jārēķinās ar ilgāku gatavošanas laiku.