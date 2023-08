Pasaules okeānu diena, kas tiek atzīmēta 8. jūnijā, un tā uzsver okeānu nozīmi pasaules kontekstā.

Šobrīd okeāna tīrīšanas brigādes ir izzvejojušas tik daudz atkritumu kā nekad. Bezpeļņas vides inženierijas organizācija Ocean Cleanup savu lielāko ieguvi piedzīvoja šā mēneša sākumā, izvācot aptuveni 11 400 kilogramu atkritumu no Klusā okeāna futbola laukuma lieluma teritorijas, aģentūrai ABC News pastāstīja organizācijas pārstāvis Alekss Tobins. Četru nedēļu laikā bija savākts aptuveni 50 tonnu atkritumu.

Lielais Klusā okeāna atkritumu lauks — tā milzīga peldošu atkritumu kaudze, ko okeāna straumes un vēji aiznesuši uz Kluso okeānu starp Havaju salām un Kaliforniju, tas ir lielākais no pieciem okeāna atkritumu laukiem pasaulē.

Zinātniekiem ir grūti noteikt precīzu tā izmēru, jo miskaste pastāvīgi pārvietojas.

Desmitiem tūkstošu kilogramu atkritumu tika sašķiroti pēc tam, kad 2023. gada 10. augustā tie tika izņemti no Lielā atkritumu lauka.

Peldošā miskaste Klusajā okeānā ir tik ļoti pieaugusi, ka tajā plaukst un jau attīstās jauna ekosistēma, secināts Nature Ecology & Evolution aprīlī publicētajā pētījumā.

During an “extraction” trip this summer, Dutch non-profit The Ocean Cleanup removed over 70,000 pounds of garbage from the Great Pacific Garbage Patch, a swirl of trash in the ocean between California and Hawaii. Most of the trash is plastic.

Nav skaidrs, kā atkritumu lauki ietekmē cilvēku veselību, taču, domājams, cilvēku uzturs ir pakļauts mikroplastmasai no vairākiem avotiem – no okeāna, piemēram, jūras veltēm un jūras sāls.

Tiek pieļauts, ka vairs nekad nebūs iespējams pilnībā atbrīvot okeānu no atkritumiem, arī tāpēc, ka daļai materiāla būs nepieciešams ilgs laiks, lai tas vidē sadalītos, savukārt plastmasa nekad pilnībā nesadalīsies.

Bezpeļņas organizācijai ir divējāda pieeja, lai savāktu “plastmasu” un gružus, pirms UV stari sadala materiālu mikroplastmasā, ko ir gandrīz neiespējami savākt.

🐙The Great Pacific Garbage Patch, a collection of marine debris that is TWICE the size of France, spans the ocean from North America to Japan😟

RT if you agree we must turn the tide on ocean #pollution! pic.twitter.com/9MAtNNAr0f

— WWF (@WWF) August 30, 2023