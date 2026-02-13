Latviju savā varā pārņem sniegputenis: 20 centimetrus biezas kupenas, apgrūtināta braukšana, brīdinājumi 0
Piektdien visā Latvijā, izņemot ziemeļrietumus, gaidāms spēcīgs sniegputenis, visstiprāk snigs valsts dienvidaustrumu pusē, kur sniega sega līdz sestdienai kļūs par 15-20 centimetriem biezāka, brīdina sinoptiķi.
Lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Zemgalē, Sēlijā un Latgalē, kā arī Vidzemes austrumu un dienvidu daļā. Pavisam maz snigs Ventspilī, Kolkasragā un Ainažos.
Kurzemē snigšana mitēsies piektdienas vakarā, Latgalē – sestdienas rītā. Arī pēc snigšanas beigām vējš daudzviet putinās sniegu – gaidāms sniegvilksnis.
Austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē – līdz 20 metriem sekundē.
Latgales dienvidos brīžiem iespējama arī atkala jeb sasalstošs lietus. Gaisa temperatūra būs -4..-10 grādi, Baltkrievijas pierobežā kļūs par kādu grādu siltāks.
Visā valstī spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra oranžās pakāpes brīdinājums par ilgstošu un stipru snigšanu un putināšanu.
Daļa autoceļu var kļūt neizbraucami, arī dzelzceļa sliedes vietām var tikt aizputinātas. Sliktākā situācija veidosies, sākot ar piektdienas pēcpusdienu.
Rīgā piektdien ilgstoši snigs un putinās, brīžiem – spēcīgi. Austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs -6..-7 grādi.
Laikapstākļus nosaka ciklons ar centru Polijas ziemeļos. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 988 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 996 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.
Autovadītājus sniegputeņa dēļ aicina ieplānot papildu laiku ceļam
SIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) aicina autovadītājus šodien sniegputeņa dēļ ieplānot papildu laiku ceļam, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
LVC uzsver, ka autoceļi šodien var būt sniegoti un aizputināti, kā arī redzamība var būt apgrūtināta.
Vienlaikus reģionālie un vietējie autoceļi ar mazāku satiksmes intensitāti šodien un sestdien, 14. februārī, var būt īpaši grūti izbraucami.
LVC atgādina, ka autoceļus tīra un kaisa arī snigšanas laikā, taču ārkārtīgi spēcīgas snigšanas un puteņa laikā sniega kārta un aizputinājumi veidojas atkārtoti un ātrāk, nekā tos ir iespējams novērst. Uzturēšanas darbiem šādos laika apstākļos ir mazs efekts.
Autoceļus tīra prioritārā secībā, vispirms atbrīvojot no sniega galvenos ceļus un ceļus ar lielāku satiksmes intensitāti, un pilnībā no sniega tie tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām.
Savukārt ārkārtas laika apstākļos, kad spēkā ir viens no faktoriem, proti, snigšana nepārtraukti turpinās ilgāk par četrām stundām 24 stundu laikā, vidējais sniega kārtas biezums pārsniedz 12 centimetrus vai vēja ātrums ir lielāks par 20 metriem sekundē, veiktajām uzturēšanas darbībām pieļaujama atkāpe no normatīvos noteiktā sniega daudzuma uz brauktuves, un primāri tiek nodrošināta ceļu caurbraucamība.
Jau ziņots, ka piektdien, 13. februārī, un naktī uz sestdienu, 14. februāri, Latvijā plosīsies sniegputenis, kas daudzviet valstī, iespējams, kļūs par stiprāko šajā ziemā, prognozē sinoptiķi.
Valsts lielākajā daļā gaidāmi 10-25 centimetri svaiga sniega, mazāk snigs ziemeļrietumos – Ventspils novadā un Kolkasragā, kā arī Salacgrīvas un Rūjienas pusē. Austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē – līdz 20 metriem sekundē.