“Abas rokas un kājas varēja palikt paralizētas!” Mediķi atklāj Grantiņa kritiena nopietnās sekas 0
Mūsu bobslejista Renāra Grantiņa neveiksmīgais kritiens treniņa laikā Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs varēja beigties ar tetraplēģiju jeb visu četru ekstremitāšu paralīzi, raksta itāļu medijs “Corriere della Sera”.
Mediķu ātrā reakcija un palīdzība sportistu paglābusi no paralīzes. Pagājušajā nedēļā Grantiņš piedzīvoja kritienu – viņa bobslejs apgāzās, taču turpināja slīdēt lejup pa trasi, tādējādi saņemot atkārtotus, spēcīgus triecienus pa muguru.
Grantiņam tika konstatēts kakla skriemeļa izmežģījums – ārkārtīgi bīstams savainojums.
“Viņam palīdzība tika sniegta zibenīgi. Pastāvēja reāls risks, ka sportists varētu palikt paralizēts,” skaidroja Veneto reģiona Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktors Paolo Rosi, kurš olimpisko spēļu laikā Kortīnā koordinē medicīnisko dienestu darbu. Mediķi uzsvēra, ka visu izšķīra daži milimetri. Tas esot bijis puscentimetra jautājums.
Vēl viens apgrūtinājums kritiena dienā bijuši laikapstākļi – snigšanas dēļ nebija iespējams izmantot glābšanas helikopteri. Grantiņš no sākuma tika nogādāts medpunktā turpat, pie trases, tad pārvests uz Codivilla olimpisko poliklīniku, vēlāk ar “ātrajiem” pārvests uz Trevizo slimnīcu, kur neiroķirurģijas nodaļā viņam uzreiz veica steidzamo un sarežģīto operāciju. Operācija bijusi veiksmīga un šobrīd Grantiņš izrakstīts no slimnīcas.
Grantiņa kritiens šobrīd ir nopietnākais negadījums šajās olimpiskajās spēlēs, aiz viņa otro vienu noteikti ieņem titulētās amerikāņu kalnu slēpotājas Lindsijas Vonas nelaimīgais kritiens pēc ceļa traumas.
Grantiņam šīs olimpiskās spēles beigušās vēl nesākoties, bet tagad galvenais atveseļoties un būt pateicīgiem par ārstu profesionālo palīdzību.