Foto. Scanpix /Russian Defense Ministry Press Service via AP

VIDEO. Debesis virs Krievijas izgaismo “Flamingo” trieciens: Ukrainas raķetes uzspridzina slepenu militāro arsenālu 0

LA.LV
7:31, 13. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Internetā publicēts video, kurā redzama sešu FP-5 “Flamingo” raķešu palaišana uz Krievijas Aizsardzības ministrijas Galvenās raķešu un artilērijas pārvaldes arsenālu pie Kotlubaņas, Volgogradas apgabalā. Video publicējis “Fire Point” līdzīpašnieks un galvenais konstruktors Deniss Štilermans, kurš ierakstu īsi komentējis: “Kotlubaņa. Ekskluzīvs palaišanas video.”

TV24
Krievi Maskavas purvos sākuši gaudot – Slaidiņš informē, par ko tas liecina
Maskava ir zaudējusi visu: Indijas lēmums pieliek punktu Putina ilūzijām
“Ar pavēsti sauc uz komisiju, lai sodītu par rozi,” Anitas Daukštes ģimene piedzīvo šķietami kuriozu situāciju, taču viss izrādās nopietni
Lasīt citas ziņas

Kadrā redzams, kā ukraiņu karavīru un inženieru grupa naktī vēro raķešu palaišanu. Tumsā ir saskatāmi transportlīdzekļi un paši palaišanas brīži – raķetes viena pēc otras tiek izšautas naktī debesīs. Precīza palaišanas vieta netiek atklāta.

Uzbrukuma vieta atrodas aptuveni 400 km attālumā no Ukrainas valsts robežas.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Esmu šokā. Laikam apsildīt māju ar siltumsūkni bija stulba izvēle!” Kulbergs publisko savus apkures rēķinus
Tramps: Mēs izbeidzam šo operāciju!
Helmanis Ogres domē tiek ievēlēts vēl augstākā amatā: zināms, cik liela būs viņa alga

Vēlāk Ukrainas ģenerālštābs paziņoja par triecienu militārajam objektam Volgogradas apgabalā. Oficiālajā paziņojumā teikts, ka naktī uz 12. februāri Ukrainas Aizsardzības spēku vienības ar tāla darbības rādiusa FP-5 “Flamingo” līdzekļiem trāpījušas raķešu, munīcijas un sprāgstvielu kompleksās uzglabāšanas noliktavai, kas pieder Krievijas GRAU. Militārpersonas ziņo, ka teritorijā konstatēti spēcīgi sprādzieni un turpmākā sekundārā detonācija. Postījumu apmērs vēl tiek precizēts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sods par piemiņu? Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents komentē sensacionālo diskvalifikācijas lietu
Maskava ir zaudējusi visu: Indijas lēmums pieliek punktu Putina ilūzijām
“Drosme ir kas vairāk nekā medaļas.” Zelenskis aizstāv diskvalificēto Ukrainas skeletonistu un pārmet Krievijai olimpisko principu pārkāpšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.