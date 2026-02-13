VIDEO. Debesis virs Krievijas izgaismo “Flamingo” trieciens: Ukrainas raķetes uzspridzina slepenu militāro arsenālu 0
Internetā publicēts video, kurā redzama sešu FP-5 “Flamingo” raķešu palaišana uz Krievijas Aizsardzības ministrijas Galvenās raķešu un artilērijas pārvaldes arsenālu pie Kotlubaņas, Volgogradas apgabalā. Video publicējis “Fire Point” līdzīpašnieks un galvenais konstruktors Deniss Štilermans, kurš ierakstu īsi komentējis: “Kotlubaņa. Ekskluzīvs palaišanas video.”
Kadrā redzams, kā ukraiņu karavīru un inženieru grupa naktī vēro raķešu palaišanu. Tumsā ir saskatāmi transportlīdzekļi un paši palaišanas brīži – raķetes viena pēc otras tiek izšautas naktī debesīs. Precīza palaišanas vieta netiek atklāta.
Uzbrukuma vieta atrodas aptuveni 400 km attālumā no Ukrainas valsts robežas.
Vēlāk Ukrainas ģenerālštābs paziņoja par triecienu militārajam objektam Volgogradas apgabalā. Oficiālajā paziņojumā teikts, ka naktī uz 12. februāri Ukrainas Aizsardzības spēku vienības ar tāla darbības rādiusa FP-5 “Flamingo” līdzekļiem trāpījušas raķešu, munīcijas un sprāgstvielu kompleksās uzglabāšanas noliktavai, kas pieder Krievijas GRAU. Militārpersonas ziņo, ka teritorijā konstatēti spēcīgi sprādzieni un turpmākā sekundārā detonācija. Postījumu apmērs vēl tiek precizēts.