"Pietiek, glābiet mūsu bērnus!" Londonā notiek vērienīga imigrācijas pretinieku demonstrācija

21:57, 13. septembris 2025
Lielbritānijas galvaspilsētas Londonas centrā sestdien notika vērienīga imigrācijas pretinieku demonstrācija “Unite the Kingdom” (“Apvienosim Karalisti”), ko rīkoja galēji labējais aktīvists Tomijs Robinsons.

Atbilstoši Skotlendjarda aplēsēm demonstrācijā piedalījās 110 000 cilvēku, savukārt pats Robinsons pauda, ka ielās izgājuši miljoni.

Reportāžās no demonstrācijas Londonas centrā redzamas cilvēku straumes daudzu kvartālu garumā.

Kontrdemonstrācija “Stand Up To Racism” (“Iestāsimies pret rasismu”) pulcējusi 5000.

Policijas pārstāvis norādīja, ka veikt aplēses par dalībnieku skaitu ir grūti. Šim mērķim tiek izmantoti novērošanas kameru un no policijas helikoptera veiktie ieraksti.

Likumsargi atzina, ka policijas un rīkotāju aplēses var būt atšķirīgas.

Kārtības uzraudzīšanā iesaistīti 1600 policistu.

Robinsons sestdienas gājienu pieteicis kā demonstrāciju par vārda brīvību un pauda, ka notikums ir britu mantojuma un kultūras aizstāvība.

Gājiens notiek laikā, kad Lielbritānijā izvērsušās debates par politiku nelegālās imigrācijas apkarošanā, vienlaikus valstī pāri Lamanšam turpina ierasties simtiem nelegālo imigrantu

Šovasar pie viesnīcām, kur izmitināti nelegālie imigranti, notikuši daudzi protesti. Daži no tiem bija vardarbīgi, un to gaitā vairāki cilvēki aizturēti.

Sestdienas gājienā bija redzami daudzi Lielbritānijas un Anglijas karogi, tā dalībnieki skandēja “Mēs gribam atpakaļ savu valsti”.

Daži demonstranti turēja plakātus ar uzrakstiem “Apturiet laivas”, “Sūtiet viņus mājās” un “Pietiek, glābiet mūsu bērnus”.

Robinsons aicināja sekotājus sestdienas demonstrācijā nelietot maskas, nelietot alkoholu un neiesaistīties vardarbībā.

