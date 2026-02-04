Foto: Unsplash

Tuvojas kārtējā aukstā nakts – kādu laiku sola ceturtdien? 0

LETA
15:00, 4. februāris 2026
Nakts uz ceturtdienu Latvijā gaidāma skaidra un dzestra, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs -11..-19 grādi, valsts austrumos – līdz -24 grādiem.

Dienā, sākot no valsts dienvidiem, debesis aizklās mākoņi un daudzviet gaidāms neliels sniegs. Pūšot mērenam austrumu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7..-12 grādiem.

Rīgā pēc skaidras nakts debesis aizklās mākoņi. Sākot ar ceturtdienas pēcpusdienu, iespējams neliels sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -14 grādiem, vietām piepilsētā – līdz -17 grādiem; dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz -9 grādiem.

