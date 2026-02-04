Vecumam ir nozīme! Cik ūdens dienā vajadzētu izdzert dažādu vecumu cilvēkiem? 0
Būsim pilnīgi godīgi pret sevi – mēs visi zinām, ka mums ir jādzer vairāk ūdens! Cilvēki ar vislabākajiem nodomiem iegādājas stilīgas ūdens pudeles, milzīgus termosus, taču mūsu ikdienas šķidruma uzņemšana joprojām galvenokārt sastāv no kafijas, tējas un nedaudz vīna pēc darba. Bet tas mums īsti nekādu labumu nedara.
Mums jānodrošina savam ķermenim pastāvīga ūdens atjaunošana. Nepietiekama ūdens daudzuma uzņemšana katru dienu var izraisīt dehidratāciju un tas, protams, var būtiski ietekmēt mūsu veselību un labsajūtu.
Dehidratācijai ir vairākas nepatīkamas blakusparādības, tostarp galvassāpes, apjukums, nogurums, aizcietējums, koncentrēšanās grūtības un urīnceļu infekcijas (UTI).
Cik daudz šķidruma mums patiesībā ir jāizdzer, lai izvairītos no visām šīm nepatīkamajām sekām?
Saskaņā ar datiem lielākajai daļai no mums dienā nepieciešami no 1,5 līdz 2 litriem ūdens. Tomēr šis ir diezgan vispārīgs ieteikums, un precīzs cilvēkam nepieciešamais šķidruma daudzums var atšķirties atkarībā no vecuma un dzimuma.
Maziem bērniem, kas jaunāki par astoņiem gadiem, dienā jāizdzer aptuveni 1,2 litri šķidruma. Tas ir līdzvērtīgi sešām līdz astoņām 200 ml glāzēm.
“Viņu ķermeņi joprojām attīstās, un hidratācija ir ļoti svarīga smadzeņu darbībai, gremošanai un ķermeņa temperatūras regulēšanai,” skaidro speciālisti.
Taču eksperti brīdina, ka, visticamāk, mazie būs jāmudina regulāri dzert, jo viņi, iespējams, nespēs atpazīt, ka ir izslāpuši.
Pusaudžiem: 1,6 līdz 1,9 litri zēniem un 1,5 litri meitenēm dienā
Izrādās, ka pusaudžiem ir jāizdzer vairāk nekā lielākajai daļai no mums, īpaši tiem, kas ir vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Šajā svarīgajā augšanas periodā viņu hidratācijas vajadzības palielinās, un ūdens ir būtisks, lai palīdzētu viņiem uzturēt enerģiju, atbalstītu vielmaiņu un palīdzētu muskuļu funkcijā.
Pieaugušajiem līdz 60 gadu vecumam: 1,6 litri sievietēm un 2 litri vīriešiem dienā
Vispārīgs ieteikums pieaugušajiem līdz 60 gadu vecumam ir vīriešiem izdzert divus litrus ūdens dienā, bet sievietēm – 1,6 litrus.
Tomēr eksperti norāda, ka tādi faktori kā fiziskās aktivitātes, klimats un uzturs ietekmēs individuālās vajadzības.
Viņi norāda: “Pareiza hidratācija palīdz regulēt temperatūru, uzlabot nieru darbību un koncentrēšanās spējas.”
Pieaugušajiem, kas vecāki par 60 gadiem: 1,6 līdz 2 litri dienā
Personām, kas vecākas par 60 gadiem, jācenšas izdzert no 1,6 līdz diviem litriem dienā, un tas attiecas gan uz vīriešiem, gan sievietēm, jo ir svarīgi, lai ikviens, novecojot, dzertu pietiekami daudz ūdens. Tas ir tāpēc, ka mūsu slāpju sajūta ar vecumu samazinās, padarot dehidratāciju iespējamāku.
Ir svarīgi uzturēt pietiekamu hidratāciju, jo tā atbalsta locītavu veselību, gremošanu un palīdz novērst urīnceļu infekcijas.
Kā noteikt, vai esat dehidrēts?
Labākais veids, kā noteikt, vai esat dehidrēts, ir pārbaudīt sava urīna krāsu. Ja dzerat pietiekami daudz šķidruma, tam jābūt baltvīna krāsā. Ja tas ir tumšāks – vajadzētu ieliet sev ūdens glāzi!
