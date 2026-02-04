Polija izmeklēs saiknes ar Epstīna skandālu: vai pēdas ved pie Krievijas izlūkdienestiem? 0
Arī Polijas vārds figurē amerikāņu seksuālā noziedznieka Džefrija Epstīna lietas publiskotajos materiālos. Polijas valdība neplāno izlikties to neredzam, tāpēc tiks veidota speciāla darba grupa. Tās uzdevums būs izmeklēt Polijas personu un, iespējams, arī Krievijas Valsts drošības komitejas (VDK) saistību ar šiem noziegumiem, vēsta 360TV Ziņas.
Epstīna lietas dokumentos noprotams, ka nepilngadīgo personu tirdzniecības tīkla izveidē Epstīns sadarbojies ar vairākām polietēm, savukārt viņa īpašumu Floridā apsaimniekojis kāds Polijas pilsonis. Lietas materiālos figurē arī slavenā poļu tenisista Vojteka Fibaka vārds.
Polijā arvien vairāk ekspertu pieļauj, ka Epstīna noziedzīgais bizness varēja būt Krievijas izlūkdienestu rīkota operācija – tā dēvētais "medus slazds". Tā mērķis bija ievilināt un kompromitēt Rietumu pasaules eliti, galvenokārt amerikāņus. Publiskotajos dokumentos tūkstošiem lappušu garumā minēts gan Krievijas diktatora Vladimira Putina vārds, gan daudzas Maskavas politisko aprindu personas.
Donalds Tusks, Polijas premjerministrs: "Iespējams, mēs mudināsim arī citus partnerus veikt starptautisku izmeklēšanu. Tas, ar ko saskaramies, ir prātam neaptverams, un to nevar vienkārši ignorēt. Nav pat jāuzsver, cik nopietns apdraudējums Polijas valsts drošībai ir iespēja, ka Krievijas izlūkdienesti organizējuši šo operāciju. Tas var nozīmēt, ka viņu rīcībā joprojām ir kompromitējoši materiāli pret daudziem ietekmīgiem līderiem."
