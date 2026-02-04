Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Polija izmeklēs saiknes ar Epstīna skandālu: vai pēdas ved pie Krievijas izlūkdienestiem? 0

LA.LV
18:03, 4. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Arī Polijas vārds figurē amerikāņu seksuālā noziedznieka Džefrija Epstīna lietas publiskotajos materiālos. Polijas valdība neplāno izlikties to neredzam, tāpēc tiks veidota speciāla darba grupa. Tās uzdevums būs izmeklēt Polijas personu un, iespējams, arī Krievijas Valsts drošības komitejas (VDK) saistību ar šiem noziegumiem, vēsta 360TV Ziņas.

Receptes
Kāpēc nekad nedrīkst mest pelmeņus verdošā ūdenī – atceries to beidzot uz visiem laikiem!
Kokteilis
Gudrie dzīvo Rīgā, seksīgie – Jūrmalā, bet dumjie…. MI atklāj, ko domā par cilvēkiem dažādās Latvijas pilsētās 53
TV24
Slaidiņš: Tas ir krievu izgudrojums, un ukraiņi šo piemēru lēnām pārņem
Lasīt citas ziņas

Epstīna lietas dokumentos noprotams, ka nepilngadīgo personu tirdzniecības tīkla izveidē Epstīns sadarbojies ar vairākām polietēm, savukārt viņa īpašumu Floridā apsaimniekojis kāds Polijas pilsonis. Lietas materiālos figurē arī slavenā poļu tenisista Vojteka Fibaka vārds.

Polijā arvien vairāk ekspertu pieļauj, ka Epstīna noziedzīgais bizness varēja būt Krievijas izlūkdienestu rīkota operācija – tā dēvētais "medus slazds". Tā mērķis bija ievilināt un kompromitēt Rietumu pasaules eliti, galvenokārt amerikāņus. Publiskotajos dokumentos tūkstošiem lappušu garumā minēts gan Krievijas diktatora Vladimira Putina vārds, gan daudzas Maskavas politisko aprindu personas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vairāki tiks slēgti, vēl vairāki – reorganizēti. Ķirsis informē par izmaiņām Rīgas bērnudārzu tīklā
VDD prognozē, ka var palielināties dronu izmantošana Eiropā terorisma nolūkos
TESTS. Ja atceries vismaz 11 no 13 lietām, ko mācīja pamatskolā, tavas smadzenes ir svaigākas par tevi pašu

Donalds Tusks, Polijas premjerministrs: "Iespējams, mēs mudināsim arī citus partnerus veikt starptautisku izmeklēšanu. Tas, ar ko saskaramies, ir prātam neaptverams, un to nevar vienkārši ignorēt. Nav pat jāuzsver, cik nopietns apdraudējums Polijas valsts drošībai ir iespēja, ka Krievijas izlūkdienesti organizējuši šo operāciju. Tas var nozīmēt, ka viņu rīcībā joprojām ir kompromitējoši materiāli pret daudziem ietekmīgiem līderiem."

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Iekšlietu ministrs par Epstīna failiem: Pieaug noziedzīgie nodarījumi digitālajā vidē
“Mums vajag detaļas…” Epstīna faili satricinājuši Latviju – VP priekšnieks Armands Ruks atklāj, kas notiks tālāk
Kāpēc viņa vārds pieminēts failos? Latvijas modeļu aģentūras vadītājs komentē Epstīna lietu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.