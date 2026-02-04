“Ir tiesības sūdzēties!” Tiesībsardze skaidro, kā rīkoties, ja ārsta rīcība nodarījusi kaitējumu veselībai 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” tiesībsardze Karina Palkova skaidroja, kā rīkoties gadījumos, kad cilvēks uzskata, ka ārsta nepareizas rīcības dēļ ir nodarīts kaitējums viņa veselībai.
Ja pacientam ir aizdomas, ka kaitējums veselībai radies ārstniecības personas vainas dēļ, divu gadu laikā no brīža, kad par to radušās aizdomas, ir tiesības vērsties Ārstniecības riska fondā ar iesniegumu. Iesnieguma forma ir vienkārša, to iespējams aizpildīt arī bez jurista palīdzības, un Palkova aicina ikvienu izmantot šo iespēju.
“Pusgada laikā izskatīs iesniegumu un paziņos par lēmumu. Ja lēmums pozitīvs, tad atlīdzinās gan morālo kaitējumu, gan arī citas izmaksas,” raidījumā sacīja Palkova.
Plašāk uzziniet pievienotajā video!