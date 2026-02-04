“Šī tilta “nonešana” krieviem ir vitāli svarīga…” Rajevs skaidro, kāpēc Krievijas raķetes nespēj iznīcināt stratēģiski svarīgu mērķi 0

18:11, 4. februāris 2026
Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” stāstīja par stratēģiski svarīgo Zatokas tiltu Ukrainas dienvidos, kas ir galvenais apgādes ceļš no Rumānijas uz Ukrainu.

Rajevs sacīja, ka kopš 2022.gada šī tilta “nonešana” krieviem ir vitāli svarīga. Neskatoties uz krievu centieniem, ukraiņi pamanās tiltu visu laiku atjaunot un tas turpina strādāt. Rodas jautājums – kāpēc krievi to nespēj iznīcināt?

Galvenais iemesls – raķešu precizitāte. Lai gan kara laikā krievu raķešu trāpījuma precizitāte ir būtiski uzlabojusies (no simtiem metru līdz metriem), tilta balstu iznīcināšanai pat 10 metru novirze ir kritiska. Laukuma mērķiem šāda kļūda ir pieļaujama, taču precīziem objektiem – nē.

Plašāk uzziniet pievienotajā video!

