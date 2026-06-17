Pirms desmit gadiem Latvijā bija bums, tagad – gandrīz neviens nepērk: eksperte stāsta, kā izzudis vesels biznesa virziens 0

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LA.LV
20:23, 17. jūnijs 2026
Viedokļi

Siltākas ziemas Latvijā pēdējo gadu laikā būtiski mainījušas ne tikai cilvēku paradumus, bet arī atsevišķus uzņēmējdarbības virzienus. TV24 raidījumā “Klimata balss” par to stāstīja tūrisma ekipējuma eksperte Inga Šmite, norādot, ka viens no spilgtākajiem piemēriem ir distanču slēpju tirdzniecība.

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Pēc viņas teiktā, vēl pirms aptuveni desmit gadiem distanču slēpošana Latvijā piedzīvoja īstu uzplaukumu. Sniega bija daudz, cilvēki aktīvi slēpoja, un pieprasījums pēc ekipējuma bija liels.

“Bija šausmīgs bums ar distanču slēpēm, jo bija ļoti daudz sniega, varēja slēpot un baudīt,” atceras Šmite.

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Tomēr šobrīd situācija ir kardināli mainījusies. Viņa atzina, ka distanču slēpju tirdzniecības virziens faktiski ir izzudis.

“Tas atzars mums ir jau miris, jo nevienam vairs nevajag distanču slēpes,” sacīja eksperte.

Pēc Šmites teiktā, cilvēki arvien biežāk izvēlas inventāru nomāt, jo nav pārliecības, ka ziemā vispār būs iespēja slēpot. Arī šogad sniega periods bijis ļoti īss.

“Es vēl domāju, ka neziemošu slēpes, vēl paslēpošu, bet nākamajā dienā kļuva silts, un viss vienkārši vienā dienā nokusa,” viņa stāstīja.

Eksperte norādīja, ka pēdējos gados Latvijā īsta ziema ilgst vien aptuveni mēnesi, kas būtiski ietekmē pieprasījumu pēc ziemas sporta inventāra un liek cilvēkiem pārskatīt savus pirkšanas paradumus.

Pilnu sarunu raidījumā “Klimata balss” par tūrismu un klimata pārmaiņām, skatieties pirmdien, 22. jūnijā plkst. 20.30.

Raidījums “Klimata balss” skatāms TV24 ēterā pirmdienās plkst. 20.30 ar atkārtojumiem otrdienās plkst. 12.30 un svētdienās plkst. 16.00.

Projektu “Klimata balss” finansiāli atbalsta Emisiju kvotu izsolīšanas instruments.

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