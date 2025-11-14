Pirms Putina un Trampa tikšanās Helsinkos, kāds ietekmīgs vīrs mēģinājis nodot Putinam kompromitējošu informāciju par Trampu 0
ASV miljardieris un par seksuālajiem noziegumiem tiesātais finansists Džefrijs Epstīns īsi pirms ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu 2018. gadā mēģinājis nodot Krievijai informāciju par Trampu. Šo informāciju atklāj Kongresā publicētie Epstīna e-pasti, ziņo “Politico” un “The Moscow Times”.
Lai to īstenotu, Epstīns mēģināja sazināties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. 2018. gada 24. jūnijā viņš nosūtīja e-pastu bijušajam Norvēģijas premjerministram Turbjornam Jāglandam, kurš vadīja Eiropas Padomi, un lūdza palīdzēt sarunai ar Lavrovu. Epstīns rakstīja: “Domāju, jūs varētu piedāvāt Putinam, lai Lavrovs ar mani aprunājas un iegūst ieskatu par Trampu.” Viņš arī norādīja, ka iepriekš ir runājis par Trampu ar Krievijas pastāvīgo pārstāvi ANO Vitāliju Čurkinu, kurš viņa vārdiem, “labi izprata Trampu”.
Vai Epstīnam izdevās nodot informāciju, nav zināms. Tikšanās starp Trampu un Putinu Helsinkos notika 2018. gada 16. jūlijā, un daudzi kritizēja samitu par ASV prezidenta “kapitulāciju” pret Krievijas līderi.
E-pastos tiek apgalvots arī, ka Tramps zinājis, ka Epstīns nodarbojas ar prostitūciju, tostarp iesaistot nepilngadīgas meitenes. 2011. gadā Epstīns savas draudzenei Gileinai Maksvelai esot teicis, ka Tramps pavadījis dažas stundas viņa mājās ar meiteni, kura vēlāk tika identificēta kā viena no seksuālās tirdzniecības upuriem. Savukārt 2019. gada e-pastā Epstīns raksta, ka Tramps “protams zina par meitenēm, jo viņš lūdza Gileinai pārtraukt”.
Kongresmenis demokrāts Roberts Garsija norādīja, ka šī sarakste rada “asus jautājumus par to, ko vēl slēpj Baltā nama administrācija un kāda ir Epstīna un prezidenta attiecību būtība”. Baltā nama preses sekretāre Kerolainija Levita skaidroja, ka plašāks Epstīna e-pastu kopums neapliecina neko citu, kā tikai to, ka prezidents Tramps nav izdarījis neko nelikumīgu.
Epstīns, kurš 2008. gadā tika atzīts par vainīgu prostitūcijas organizēšanā un notiesāts par nepilngadīgas izvarošanu, 2019. gada vasarā tika atkārtoti aizturēts ASV, apsūdzēts seksuālajā tirdzniecībā ar meitenēm, tostarp 14 gadus vecām. 2019. gada augustā 66 gadus vecais miljardieris izdarīja pašnāvību cietumā, nepagaidot tiesas procesu.