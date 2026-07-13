Pirms stādi piparmētru dobē, izlasi šo: šis augs nav tik nevainīgs, kā izskatās 0
Piparmētra ir viens no populārākajiem garšaugiem dārzos un arī podiņos uz balkoniem un palodzēm. Tās svaigais aromāts lieliski papildina ēdienus un dzērienus, turklāt augs palīdz atbaidīt dažus kaitēkļus un dārzā rada patīkamu smaržu.
Tomēr pirms piparmētras iestādīšanas dobē dārzkopji iesaka rūpīgi padomāt. Lai gan šis augs šķiet nekaitīgs, tas var ļoti ātri izplatīties un kļūt par problēmu citiem augiem.
Eksperti iesaka piparmētru audzēt podos, jo tādējādi iespējams kontrolēt tās augšanu un pasargāt pārējo dārzu, šis padoms sniegts vietnē “The Spruce”.