Bijušās attiecības, seni konflikti un ģimenes noslēpumi: jūlijā gaidāms īpašs jaunmēness – lūk, ko tas nesīs 0
Jūlija jaunmēness iezīmēs jauna Mēness cikla sākumu, taču, pēc astrologu domām, šis nebūs laiks straujām pārmaiņām vai impulsīviem lēmumiem. Gluži pretēji – tas mudinās apstāties, izvērtēt līdzšinējo un pievērsties tam, kas ilgu laiku palicis neatrisināts.
Par to stāsta ukraiņu astroloģe Irina Ņižņika, norādot, ka šis būs viens no emocionāli spēcīgākajiem jaunmēnešiem 2026. gada vasarā.
Kad gaidāms jaunmēness?
Pēc astroloģes teiktā, jaunmēness iestāsies 14. jūlijā plkst. 12.43. Taču tā ietekme nebūs jūtama tikai šajā brīdī – enerģētiski tā sāks izpausties jau aptuveni diennakti iepriekš un turpināsies vēl vienu vai divas dienas pēc tam.
Tas nozīmē, ka laika posms no 13. līdz 15. jūlijam daudziem var būt īpaši emocionāls, savukārt izteiktākā jaunmēness ietekme būs jūtama no 14. jūlija vakara līdz 15. jūlija vakaram.
Laiks ieklausīties sevī
Šoreiz jaunmēness norisināsies Vēža zīmē, kas astroloģijā saistīta ar ģimeni, mājām, emocionālo drošību un piederības sajūtu.
Pēc astroloģes domām, šajā laikā daudzi var pamanīt, ka enerģijas ir mazāk nekā ierasts, pazūd vēlme steigties vai pieņemt krasus lēmumus. Tā vietā rodas nepieciešamība vairāk domāt par sevi, savām sajūtām un patiesajām vajadzībām.
Viņa norāda, ka šis jaunmēness it kā uzdod jautājumu: “Kur ir tavas īstās mājas un kur tu vari būt tu pats?” Tas ne vienmēr attiecas uz konkrētu dzīvesvietu – biežāk runa ir par iekšēju drošības un miera sajūtu.
Pagātne var atkal atgādināt par sevi
Pēc astroloģes teiktā, šis jaunmēness sakrīt ar retrogrādo Merkuru, kas arī atrodas Vēža zīmē. Tas nozīmē, ka jauns dzīves posms sākas vienlaikus ar atgriešanos pie pagātnes notikumiem.
Līdz pat jūlija beigām daudziem var nākties vēlreiz sastapties ar jautājumiem, kas šķita sen atrisināti. Var atgriezties bijušās attiecības, seni ģimenes konflikti, neatmaksāti parādi, bērnības atmiņas, mantojuma lietas vai nepabeigta pārcelšanās. Dažiem dzīvē atkal var parādīties cilvēki, ar kuriem, iespējams, liktenis vēl nav pielicis punktu.
Astroloģe uzsver, ka Vēža zīme glabā emocionālo atmiņu, tādēļ šis periods vairāk līdzinās nevis jaunam sākumam, bet gan iekšējai sakārtošanai.
Intuīcija var kļūt īpaši spēcīga
Laikā no 13. līdz 15. jūlijam daudzi var izjust izteiktāku intuīciju. Iespējami spilgti sapņi, negaidītas atklāsmes, priekšnojautas vai sajūta, ka pienācis laiks kaut ko mainīt savā dzīvē.
Astroloģe piebilst, ka sapņos var parādīties arī cilvēki, kuriem pret jums ir jūtas, taču dažādu iemeslu dēļ viņi tās nav spējuši paust dzīvē.