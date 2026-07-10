Foto: Izstāžu nams “Brīvvalsts dārgumu nams”

Parasts sociālo tīklu ieraksts atklāj Rinkēviča noslēpumu. Cik kārtīgs ir prezidenta rokraksts? 13

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
17:29, 10. jūlijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Šodien Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs viesojās izstāžu namā “Brīvvalsts dārgumu nams”.

Ukraina atklājusi Kremļa Ahileja papēdi – tas var kļūt par pēdējo pilienu Putinam
Kokteilis
Ko darīt, lai dzīvē piesaistītu veiksmi un naudu? Numerologi atklāj slepenos ieradumus, pamatojoties uz jūsu dzimšanas datumu
Kokteilis
Zvaigžņu izredzētie: 3 zodiaka zīmēm nedēļas nogalē uzsmaidīs neticama veiksme
Lasīt citas ziņas

Par vizīti izstāžu nams, protams, paziņojis arī sociālajos tīklos pievienojot dažas fotogrāfijas.

“Šodien, 10. jūlijā, “Brīvvalsts dārgumu nams” bija tas gods uzņemt Latvijas Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Prezidenta kungs ar patiesu interesi iepazina mūsu ekspozīcijas, atzinīgi novērtēja paveikto un atstāja vēsturisku ierakstu mūsu viesu grāmatā.🇱🇻,” ierakstā vēstīts.

CITI ŠOBRĪD LASA
Premjeram Kulbergam jauns parlamentārais sekretārs: kurš ieņēmis šo amatu?
“780 eiro uz papīra?” Piedāvāto atalgojumu aptiekā salīdzina ar izdzīvošanu zem tilta
“Krievijai palicis tikai viens trumpis” – Zelenskis atklāj Ukrainas jauno iespēju

Šiem pateicības vārdiem pievienotas arī dažas bildes, kas patiesībā atklāj vienu daudziem nezināmu faktu par prezidentu – viņa rokrakstu.

LA.LV Aptauja

Kāds ir prezidenta rokraksts?

  • Kārtīgs
  • Nekārtīgs
  • Nemāku novērtēt, normāls

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Diez vai kādreiz esi ko tādu saņēmis… Intars Busulis savā vārdadienā kolēģiem pasniedz ļoti neparastas dāvanas
Kokteilis
VIDEO. “Neizturēja slodzi!” Kulbergs parāda “jauno premjeru”, kurš iemidzis pie klēpjdatora
“Eleganti!” Latvieši sajūsmā par Rinkēviča saņemto dāvanu NATO samitā, bet ietago drošības pēc arī Valsts policiju…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.