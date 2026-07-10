Parasts sociālo tīklu ieraksts atklāj Rinkēviča noslēpumu. Cik kārtīgs ir prezidenta rokraksts? 13
Šodien Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs viesojās izstāžu namā “Brīvvalsts dārgumu nams”.
Par vizīti izstāžu nams, protams, paziņojis arī sociālajos tīklos pievienojot dažas fotogrāfijas.
“Šodien, 10. jūlijā, “Brīvvalsts dārgumu nams” bija tas gods uzņemt Latvijas Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Prezidenta kungs ar patiesu interesi iepazina mūsu ekspozīcijas, atzinīgi novērtēja paveikto un atstāja vēsturisku ierakstu mūsu viesu grāmatā.🇱🇻,” ierakstā vēstīts.
Šiem pateicības vārdiem pievienotas arī dažas bildes, kas patiesībā atklāj vienu daudziem nezināmu faktu par prezidentu – viņa rokrakstu.