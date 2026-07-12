Lauris Reiniks
Lauris Reiniks
FOTO: Ritvars Stankevičs

Lauris Reiniks vēršas pie saviem faniem: “Es jums pateikšu baigo noslēpumu…” 0

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kokteilis.lv
21:29, 12. jūlijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Dziedātājs Lauris Reiniks savā “TikTok” profilā vērsies pie saviem faniem ar kādu svarīgu vēstījumu. Savu video viņš iesāk ar vārdiem: “Es jums pateikšu baigo noslēpumu…”

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Nenoliedzami, ka viena no Laura Reinika populārākajām dziesmām ir “Es skrienu”. Un kuram gan tā uzreiz neieskanas galvā, ieraugot populāro dziedātāju uz ielas, televīzijā vai žurnāla lappusēs?

Turklāt netrūkst arī drosmīgu fanu, kuri, satiekot Reiniku dzīvē, spontāni sāk dziedāt tieši šo dziesmu.

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Bet Reiniks norāda: “Jums nav obligāti jādzied.”

Dziedātājs ar humoru piebilst, ka viņš neatlasa dalībniekus televīzijas šovam “X Faktors”, tāpēc nejauša satikšanās uz ielas nav nekāda noklausīšanās.

Tā vietā pilnīgi pietiek vienkārši sasveicināties ar viņu.

Tomēr viņš neslēpj, ka ir situācijas, kad dzirdēt savas dziesmas citu izpildījumā viņam patiešām ir īpaši patīkami – savos koncertos.

@lauris.reiniks Es zinu, ka mēs esam dziedātāju tauta un dziedam visur, bet …#latvia #laurisreiniks ♬ original sound – Lauris Reiniks

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