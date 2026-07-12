Varbūt arī pie mums šo vajag ieviest! Somijā cilvēki atrod mīlestību, dodoties uz veikalu pēc maizes 0
Iepazīšanās lietotnes, aklie randiņi, dienesta romāni un draugu ieteikumi – šķiet, ka mūsdienās cilvēki savas otrās pusītes meklē visdažādākajos veidos. Taču Somijā uzmanību izpelnījusies pavisam neparasta ideja, kas vientuļajiem ļauj iepazīties… vienkārši dodoties iepirkties.
Sociālajā platformā “TikTok” popularitāti guvis video, kurā redzami īpaši rozā iepirkumu groziņi. Tie nav paredzēti akcijas precēm vai īpašiem pirkumiem, to uzdevums ir pavisam cits. Izvēloties šādu groziņu, pircējs citiem dod nepārprotamu signālu – esmu brīvs un atvērts sarunai.
Šāda iespēja nav pieejama visur. Rozā grozi sastopami tikai atsevišķos lielveikalos. Tāpat pastāv arī nerakstīti noteikumi, kas jāievēro – uzrunāt drīkst tikai tos cilvēkus, kuri arī izvēlējušies rozā iepirkumu grozu.
Cilvēki ar humoru uztvēruši šo jauko iniciatīvu, kā palīdzēt brīvajām sirdīm nebūt vairs vienām.
Kāds raksta: “Man vajadzētu paņemt desmit rozā grozus, lai visi saprastu, ka tas ir steidzami.” Savukārt cits joko: “Turpmāk pēc pārtikas braukšu tikai uz Somiju.”
Šis pavisam noteikti ir brīnišķīgs veids, kā cilvēkiem izmēģināt jaunus veidus, kā satikt citus – bez iepazīšanās lietotnēm un piespiedu sarunām.
Vai šāda ideja iedzīvotos arī Latvijā?
@royaventurera How Finnish people find love 😍@Visit Finland #finland #finnish #suomi #cultureshock #visitfinland ♬ original sound – Roya