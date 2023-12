Politologs par Kariņa lidojumiem: “Šī viena epizode ir absolūti pietiekama, lai viņam būtu jāvācas prom no ministra amata!” Ieteikt







“Es neesmu starp tiem, kas kategoriski saka, ka nedrīkst lidot ar šādiem te īpašajiem reisiem,” tā TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” komentāru iesāka politologs, Latvijas Universitātes (LU) profesors Jānis Ikstens, diskutējot par Latvijas politikā aktuālo tematu saistībā ar bijušā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) veiktajiem privātajiem avioreisiem komandējumos par valsts nodokļu maksātāju līdzekļiem. Šobrīd Ministru kabinetā Kariņš veic ārlietu ministra pienākumus.

“Nu, bet es atvainojos, aizlidināties uz Berlīni pēc kaut kāda apbalvojuma?! Šī viena epizode ir absolūti pietiekama, lai viņam būtu jāvācās prom no ministra amata! Ar to pilnīgi pietiek,” tā pārliecinoši pauda politologs Ikstens, izsakot savu vērtējumu par Kariņa rīcību.

“Bet tas nenotiek,” tā pēc Ikstena komentāra piebilda TV24 raidījuma vadītājs Māris Zanders. Viņš arī uzsvēra, ka Kariņš sabiedrībai rāda, ka ir demokrāts, brauc ar velosipēdu un vienlaicīgi lido ar tādiem reisiem. “Kas tas par sviestu? Cik neironiem ir jāizirst un sinapsēm jāatmirst, lai vispār kaut ko tādu izpildītu?” tā raidījumā jautāja Zanders uzaicinātajiem viesiem. Uz ko politologs Ikstens teica: “Tas laikam jāvaicā cilvēkiem, kas saprot, kā smadzenes darbojas un kurā vecumā tur kas paātrinās un palēninās…”

Savukārt raidījuma “Kur tas suns aprakts?” viesis, politikas vērotājs un bijušais Saeimas deputāts Artis Kampars, komentējot Kariņa veiktos lidojumus ar privātajiem avioreisiem, sacīja: “Pirmkārt, apšaubīt premjera nepieciešamību īpaši Eiropas padomēs, tajā skaitā neformālajās, atsevišķos gadījumos lietot šādus komercreisus, manuprāt, ir tiešām vajadzīgi – tas ir jādara. Otra puse, protams, ir lietderība. Un tas, ko Jānis [Ikstens] minēja un droši vien vēl vairāki citi gadījumi, šī lietderība ir apšaubāma – par to neviens nav pastāstījis. Manuprāt, tā ir Krišjāņa [Kariņa] kļūda. Viņam pirmajā brīdī, kad šī informācija parādījās, vajadzēja iznākt pie preses, uztaisīt preses konferenci un katru to ailīti precīzi izstāstīt, kāpēc tieši tad un kāpēc tieši tur, un kāpēc ne savādāk?”

Ja Kariņš tā būtu rīkojies, tad, pēc Kampara domām, “nekas nebūtu sācies”. Šobrīd vienīgais risinājums, kas šajā lietā varot pielikt kādu punktu, ir Valsts kontroles ziņojums. “Valsts kontrolei jāskatās lietderība, konkrētā gadījuma lietderība. Neviens no mums nevar šīs lietderības izvērtēt. No malas reizēm izskatās ne līdz galam labi…Bet, ja Valsts kontrole nāks ar skaidru ziņojumu, ja lietderība nav bijusi pašsaprotama vai pietiekama…” uzsvēra Kampars, taču viņa atbildē iespraucās Zanders. “Vienalga, es ļoti atvainojos, Eiropas ietvaros, kaut kas nav labi…”

Jau ziņots, ka daļā sabiedrības kritiku izpelnījušies Kariņa Ministru prezidenta laika vadīto delegāciju veiktie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim no valsts budžeta atbilstoši Valsts kancelejas apkopotajai informācijai izmaksājuši 613 830 eiro. Kariņa speciālo reisu nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem 2021.gadā izlietoti 144 800 eiro, 2022.gadā – 332 717 eiro un 2023.gadā – 136 313 eiro,

Kā vēstīja portāls LA.LV, tad 14. Saeimas deputāts Edvards Smiltēns (AS) soctīklā “X” rakst;ja: “Pēc otrā “Apvienotais Saraksts” Saeimas pieprasījuma ir jau zināms, ka Krišjānis Kariņš (Jaunā Vienotība) iegādājies privātās lidmašīnas pakalpojumus nevis 18, bet 37 lidojumiem! Un līdz šim noskaidrotā kopējā privāto lidmašīnu pakalpojumu vērtība pārsniedz 1,36 miljonus eiro.

Valsts kontroles (VK) izvērtējums par bijušā premjera Kariņa izmantotajiem privāto lidsabiedrību pakalpojumiem būs pieejams nākamā gada sākumā.