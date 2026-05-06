“Pretīgie netīrie sliņķi un parazīti!” Renārs dusmīgs par cilvēkiem, kas aiz sevis “Lido” nenovāc netīros traukus 0
Par sabiedrību un atsevišķiem indivīdiem daudz ko liecina dažādas pazīmes – cilvēku uzvedība, ģērbšanās stils, attieksme pret apkārtējiem un spēja ievērot cieņu ikdienas situācijās. Tas, kā cilvēks runā ar citiem, kā izturas publiskā vietā vai kā reaģē uz problēmām, nereti atklāj viņa vērtības daudz skaidrāk nekā vārdi. Arī sabiedrības kopējo kultūru var vērtēt pēc tā, vai cilvēki ir pieklājīgi, atbildīgi un gatavi domāt ne tikai par sevi, bet arī par citiem.
Nereti redzam pozitīvus piemērus, kuros cilvēki izceļas ar labu rīcību – viņi nepaliek vienaldzīgi, palīdz grūtībās nonākušajiem, aizstāv vājākos vai vienkārši izrāda uzmanību ikdienā. Šādi gadījumi parāda, ka sabiedrībā joprojām ir daudz līdzjūtības, drosmes un cilvēcības.
Taču vienlaikus var novērot arī daudz negatīvu pazīmju – sliktu izturēšanos pret apkārtējiem, pret dzīvniekiem, rupju uzvedību, piesārņošanu… Par vienu no šādām pazīmēm vietnē “Threads” izteicies arī Renārs.
Viņš raksta: “Neesmu rīdzinieks, turklāt savas profesijas, darba dēļ reti esmu Latvijā. Aptuveni 1x gadā apmeklēju LIDO Krasta ielā, kur biju vakardien. Mani šokēja apmeklētāji, kuri MASVEIDĀ nenovāca netīros traukus pēc sevis, kaut netīro trauku rati ir redzes lokā un uz galda ir norāde/lūgums — novākt! Tāpēc es publiski šeit nosaucu tos, kuri nenovāc pēc sevis, par smadzeņu kropļiem! Pretīgie netīrie sliņķi un parazīti!”
Evita gan komentāru sadaļā paskaidro, kāpēc viņa personīgi ir pārstājusi novākt aiz sevis netīros traukus ēdināšanas iestādē. Viņa stāsta, ka agrāk vākusi ļoti cītīgi, taču tad pamanījusi, ka galdiņi netiek notīrīti. Tad nu, lai nākamajiem ēdājiem nebūtu jāsēž pie netīra galda, viņa traukus atstāj nenovāktus.
Savukārt Mundris izsaka minējumu, ka daudziem sabiedrības locekļiem “Lido” ir kā restorāns, nevis kā “parasta” ēdnīca, kurā ierasts nodot traukus lodziņā.
Ko saka citi komentētāji?
“Jā, piecelt pakaļu, salikt netīros traukus uz paplātes un novietot paredzētajā vietā neko daudz jau neprasa.”
“Kāpēc tevi tas tik smagi aizskāra, ka jānolaižas valodā tikpat zemu kā šie trauku nenovācēji? Tāds valodas lietojums arī neko labu par cilvēku neliecina.”
“Vispār jau tur ir trauku novācēji! Būtu biežāk, zinātu!”
“Esmu tajā Lido krietni retāk nekā tu, bet pat es zinu, ka trauku novākšana aiz sevis sen nav obligāts lūgums. Patiesībā pat labi, ka nenovāc, jo citādi tu čīkstētu, ka darbinieki galdus nav noslaucījuši.”
“Jā, tas ir nesmuki. Īpaši tad, kad Lido ir daudz cilvēku, bet brīvie galdi nav brīvi, jo uz tiem atstātas netīro trauku paplātes. Ko lai dara, tādi bijuši visos laikos.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!