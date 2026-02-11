Prātīgi virtuvē! Labs nazis un svaigi produkti nepasargās jūs no vēdera krampjiem, ja tiek pieļautas ikdienišķas kļūdas 0
Tīras darba virsmas un svaigas sastāvdaļas ne vienmēr nodrošina drošu vidi ēdiena gatavošanai. Daudzi ieradumi šķiet nekaitīgi, bet tie patiesībā var “pavērt durvis” kaitīgiem mikrobiem. Labs nazis un svaigi produkti nepasargās jūs no vēdera krampjiem, ja tiek pieļautas ikdienišķas kļūdas.
Bieži vien problēma nav pašā ēdienā, bet gan mazajās ikdienas higiēnas kļūdās, kuras viegli palaist garām. Piemēram, krusteniskā kontaminācija rodas tad, kad jēla gaļa, zivis vai dārzeņi nonāk uz viena griešanas dēlīša vai tiek apstrādāti ar vienu un to pašu nazi.
Baktērijas var nemanāmi pārvietoties, ja pēc pieskaršanās jēlam ēdienam rokas noslaukām virtuves dvielī – pēc tam tās nonāk salātos, maizē vai augļos.
Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts (BfR) norāda, ka baktēriju pārnese ar rokām, griešanas dēļiem, nažiem un darba virsmām ir viens no izplatītākajiem pārtikas izraisītu saslimšanu iemesliem mājas apstākļos. Šādā veidā var izplatīties arī tādi patogēni kā “Campylobacter” un “Salmonella”, kas nonāk ne tikai jēlā mājputnu gaļā, bet arī citos pārtikas produktos, ja tie netiek pietiekami rūpīgi termiski apstrādāti.
Papildus bieži pieļautām kļūdām, virtuves sūkļi un trauku lupatiņas var kļūt par baktēriju perēkļiem jau pēc dažām dienām. Nepareiza ledusskapja organizācija, piemēram, jēlas gaļas uzglabāšana virs gataviem produktiem, rada risku, ka piloši šķidrumi pārnes baktērijas uz citiem ēdieniem.
Bīstamā temperatūras zona
Baktērijas īpaši labi vairojas temperatūrā no 10 līdz 60°C – to sauc par “bīstamo zonu”. Pārtikas produkti, kas lēni atdziest vai tiek uzglabāti remdeni, nonāk tieši šajā zonā.
Lai to novērstu, BfR iesaka pārpalikumus ātri atdzesēt un uzglabāt ledusskapī, bet atkārtoti uzsildot – sasildīt līdz vismaz 70°C. Īpaša uzmanība jāpievērš ēdieniem, kas sastāv no rīsiem vai makaroniem, jo baktērija “Bacillus cereus” veido karstumizturīgas sporas, kas izdzīvo vārīšanas laikā un attīstās remdenos ēdienos.
Neredzamie mikrobu “raidītāji”
Mūsdienās bieži gatavojot ēst, izmantojam viedtālruņus receptēm, ziņām vai mūzikai. Pētījumu datos redzams, ka mobilie telefoni bieži vien ir ļoti netīri, jo tiem pastāvīgi pieskaramies, bet reti tīram. Pieskaroties telefonam pēc jēlas gaļas apstrādes un tad sajaucot salātus, tiek radīts tiešs krusteniskās kontaminācijas risks.
Līdzīgi mikroorganismu uzkrāšanās punkti var veidoties arī garšvielu dzirnaviņās un dažādos virtuves traukos. Tāpēc BfR aicina regulāri tīrīt ne tikai griešanas dēļus un nažus, bet arī rūpīgi mazgāt rokas un dezinficēt bieži aizskartās virsmas, īpaši tad, ja tiek apstrādāta jēla gaļa vai olas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.