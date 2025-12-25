Pārsteidzošs triks, par kuru zina vien retais: kā dažās sekundēs noņemt apvalku no desas 0
Kurš gan nav cīnījies ar mazu, bet ikdienišķu neērtību, ēdot desu – mizu jeb ādu, kas tik viegli nepakļaujas. Tā teikt – jāplēš ar nagiem un zobiem. Tas var būt ne tikai kaitinoši, bet arī laikietilpīgi.
Taču, kāds šefpavārs dalījies ļoti vienkāršā un tajā pašā laikā – pārsteidzošā trikā, kas šo problēmu var atrisināt uz visiem laikiem.
Izrādās, ka viss, kas nepieciešams, ir karsts ūdens. Metode ir diezgan vienkārša, bet rezultāts – pārsteidzoši efektīvs.
Kā ātri atbrīvoties no desas apvalka?
Nogrieziet desai galiņu un prātīgi pārlejiet to ar verdošu ūdeni. Karstais ūdens mīkstinās apvalku, tāpēc tas ļoti viegli pakļausies un atdalīsies no desas. Apvalku var pavilkt ar pirkstiem, un tas bez īpaša piepūles nāks nost.
Ja ādu no desas pilnībā nenoņēmāt, atlikušo apvalka daļu viegli sarullējiet un aiztaisiet desas galu ciet, lai to varētu droši uzglabāt ledusskapī.
Šis triks ir patiešām efektīvs un vienmēr ļaus jums viegli un bez pārmērīgas piepūles tikt klāt pie garduma.
Ja jums sakārojās uzēst desiņas, tad, lūk, garda recepte no LA.LV portāla!
Mājās gatavotas cepamās desiņas
Sastāvdaļas
300g teļa vai liellopu gaļa
700g cauraugusi cūkgaļa
2 ķiploka daiviņas
1 neliels sīpols
1/4 tējk. cukurs
1-2 tējk. sāls
baltie pipari
muskatrieksts
ūdens
Pagatavošana
Gaļu sagriezt palielos gabalos, pārlikt bļodā. Pārkaisīt ar sāli, pipariem, rīvētu muskatriekstu un cukuru, apsegt ar pārtikas plēvi un atstāt vēsā vietā uz 4-6 stundām, var uz visu nakti.
Gaļu samaļ ar gaļas maļamo mašīnu, pievienojot sīpolu un ķiplokus. Malto gaļu sapilda zarnās (tās var iegādātes Centrāltirgū), izveido desiņas un apžāvē uz darba virsmas 1-2 stundas.
Gatavas desiņas cep pannā līdz tās gatavas. Cepot pannā var pievienot sīpolus un mazliet medu, tad sanāks karamelizēti sīpoli un desiņas.
Piezīme! Visām gaišajām desām liek baltos piparus, lai tie nebūtu pamanāmi gatavajās desās.
Labu apetīti!